TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 117 sept. , 23:30
parAlexis Rose
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Sur le front cette semaine en Europa League, avec des fortunes diverses, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais vont se retrouver pour un joli match de Ligue 1 ce samedi.

Quelle heure pour OL - Rennes ?

Suite à un début de saison de qualité, Rennes et Lyon sont installés dans le Top 5 du championnat de France après 4 journées. Autant dire que ce choc va faire office de vrai test pour les deux équipes, avant une longue trêve internationale de trois semaines. Cette rencontre entre l’OL et le SRFC se jouera ce samedi 19 septembre à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre OL - Rennes ?

Intégré dans le multiplex du samedi soir, ce match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera quand même à l’affiche en étant diffusé sur Ligue 1+ 2.

Les compos probables de OL - Rennes :

Invaincu depuis son échec en barrages de Ligue des Champions en août dernier, l’OL se classe cinquième de L1 après 4 journées. À deux points des leaders, dont Rennes, Lyon s’est aussi rassuré en Europa League mercredi en gagnant Anderlecht (2-1). C’est donc avec beaucoup de motivation et d’envie que les Gones vont tenter de faire un bon résultat contre les Rennais. Pour ce match, Paulo Fonseca alignera sa meilleure équipe.

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La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Sulc - Openda.
Tenu en échec par Sturm Graz en Europa League mercredi (0-0), le SRFC est en pleine bourre en championnat depuis le début de la saison. Restant sur trois victoires de suite, contre l’OM (1-0), Angers (2-1) et Le Mans (3-2), Rennes fait partie des trois leaders avec 10 points en 4 journées, aux côtés de Lille et Monaco. Autant dire que le SRFC va chercher à frapper un nouveau gros coup olympique ce samedi à Lyon pour rester sur le podium. Pour ce match, Franck Haise aura un groupe complet à sa disposition.
La compo probable de Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida - Thomasson, Rongier, Szymanski - Blas, Lepaul, Tamari.

Ligue 1

19 septembre 2026 à 20:45
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Derniers commentaires

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

idiot du village détécté xD tu es le "dédé" du forum, vas y regale nous, amuse l'assemblé en bouffon que tu es xD

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

je mandis rien du tout car nous on sera toujours en C1, en revanche a cause vous les autres clubs seront pénalisés a terme, vous etes et vous resterez des merdes ! vous les boulets de la L1 en europe bande d'imposteurs

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Tu mendis des pts EUFA auprès des autres ? Lol Clochard va .. ca me serait jamais venu a l'esprit ca , faut vraiment etre un pauvre clochard

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Moi jespere que L'iran va s'occuper de ton qatar de merde cet état complice genocidaire pompeur de Trump

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Cest ce que je me dit chaque fois que lyon se fait marbrer et qu'ils sont incapable de passer les quart de finale ...

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