TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Sur le front cette semaine en Europa League, avec des fortunes diverses, l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais vont se retrouver pour un joli match de Ligue 1 ce samedi.

Quelle heure pour OL - Rennes ?

samedi 19 septembre à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Mathieu Vernice. Suite à un début de saison de qualité, Rennes et Lyon sont installés dans le Top 5 du championnat de France après 4 journées. Autant dire que ce choc va faire office de vrai test pour les deux équipes, avant une longue trêve internationale de trois semaines. Cette rencontre entre l’ OL et le SRFC se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Mathieu Vernice.

Sur quelle chaîne suivre OL - Rennes ?

Intégré dans le multiplex du samedi soir, ce match entre l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sera quand même à l’affiche en étant diffusé sur Ligue 1+ 2.

Les compos probables de OL - Rennes :

Invaincu depuis son échec en barrages de Ligue des Champions en août dernier, l’OL se classe cinquième de L1 après 4 journées. À deux points des leaders, dont Rennes, Lyon s’est aussi rassuré en Europa League mercredi en gagnant Anderlecht (2-1). C’est donc avec beaucoup de motivation et d’envie que les Gones vont tenter de faire un bon résultat contre les Rennais. Pour ce match, Paulo Fonseca alignera sa meilleure équipe.

La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Sulc - Openda.

Tenu en échec par Sturm Graz en Europa League mercredi (0-0), le SRFC est en pleine bourre en championnat depuis le début de la saison. Restant sur trois victoires de suite, contre l’OM (1-0), Angers (2-1) et Le Mans (3-2), Rennes fait partie des trois leaders avec 10 points en 4 journées, aux côtés de Lille et Monaco. Autant dire que le SRFC va chercher à frapper un nouveau gros coup olympique ce samedi à Lyon pour rester sur le podium. Pour ce match, Franck Haise aura un groupe complet à sa disposition.

La compo probable de Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida - Thomasson, Rongier, Szymanski - Blas, Lepaul, Tamari.