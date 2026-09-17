EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

1ère journée de l’Europa League :

Besiktas Park.

Besiktas - Olympique de Marseille : 4-1.

Buts : Fakili (16e), Cerny (56e), Murillo (60e), Poku (81e) pour Besiktas ; Abdallah (30e) pour l’OM.

Malgré un but du jeune Keyliane Abdallah, l’Olympique de Marseille n’a rien pu faire sur la pelouse de Besiktas (1-4) ce jeudi soir lors de la première journée de l’Europa League.

En alignant une équipe remaniée au coup d’envoi, Bruno Genesio espérait apporter un peu de sang neuf après une série de mauvais résultats. Mais suite à un début de match compliqué, Marseille craquait rapidement sous la pression de Besiktas. Au terme d’une belle action collective, l’ancien Clermontois Fakili trompait De Lange d’une frappe croisée aux six mètres (1-0 à la 16e). Une ouverture du score que Marseille digérait assez vite, puisqu’à la demi-heure de jeu, l’OM égalisait ! Parfaitement lancé en profondeur par Abdelli, le jeune Abdallah allait au bout de ses intentions dans la surface et finissait par battre Nubel d’un tir du gauche à ras de terre (1-1 à la 30e). Les deux équipes rentraient donc dos à dos à la mi-temps.

Mais au retour des vestiaires, Marseille ne mettait pas longtemps à craquer… Décalé par Kokcu dans la surface, Cerny enroulait son ballon sur le poteau de De Lange pour redonner l’avantage au club turc (2-1 à la 56e). Et dans la foulée, l’ancien Marseillais Murillo enfonçait le clou en faisant le break d’une belle tête décroisée (3-1 à la 60e). KO debout, le club phocéen ne régissait pas tellement, et Poku alourdissait encore plus l'écart sur un contre en fin de match (4-1 à la 81e).

Déjà dans le dur en Ligue 1, Marseille enchaîne donc une quatrième défaite de suite et s’installe aussi dans le bas du tableau de l’Europa League avec cette première défaite européenne. Dos au mur, l’OM va tenter de réagir lors du Classique face au PSG dimanche soir au Vélodrome, histoire d’éviter de passer une longue trêve internationale avec le moral dans les chaussettes.