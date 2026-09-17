EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

OM17 sept. , 22:58
parAlexis Rose
23
Ajouter comme source préférée sur Google
1ère journée de l’Europa League :
Besiktas Park.
Besiktas - Olympique de Marseille : 4-1.
Buts : Fakili (16e), Cerny (56e), Murillo (60e), Poku (81e) pour Besiktas ; Abdallah (30e) pour l’OM.
Malgré un but du jeune Keyliane Abdallah, l’Olympique de Marseille n’a rien pu faire sur la pelouse de Besiktas (1-4) ce jeudi soir lors de la première journée de l’Europa League.
En alignant une équipe remaniée au coup d’envoi, Bruno Genesio espérait apporter un peu de sang neuf après une série de mauvais résultats. Mais suite à un début de match compliqué, Marseille craquait rapidement sous la pression de Besiktas. Au terme d’une belle action collective, l’ancien Clermontois Fakili trompait De Lange d’une frappe croisée aux six mètres (1-0 à la 16e). Une ouverture du score que Marseille digérait assez vite, puisqu’à la demi-heure de jeu, l’OM égalisait ! Parfaitement lancé en profondeur par Abdelli, le jeune Abdallah allait au bout de ses intentions dans la surface et finissait par battre Nubel d’un tir du gauche à ras de terre (1-1 à la 30e). Les deux équipes rentraient donc dos à dos à la mi-temps.
Mais au retour des vestiaires, Marseille ne mettait pas longtemps à craquer… Décalé par Kokcu dans la surface, Cerny enroulait son ballon sur le poteau de De Lange pour redonner l’avantage au club turc (2-1 à la 56e). Et dans la foulée, l’ancien Marseillais Murillo enfonçait le clou en faisant le break d’une belle tête décroisée (3-1 à la 60e). KO debout, le club phocéen ne régissait pas tellement, et Poku alourdissait encore plus l'écart sur un contre en fin de match (4-1 à la 81e).
Déjà dans le dur en Ligue 1, Marseille enchaîne donc une quatrième défaite de suite et s’installe aussi dans le bas du tableau de l’Europa League avec cette première défaite européenne. Dos au mur, l’OM va tenter de réagir lors du Classique face au PSG dimanche soir au Vélodrome, histoire d’éviter de passer une longue trêve internationale avec le moral dans les chaussettes.
Articles Recommandés
Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

L1 Programme Tv Et Resultats De La 5e Journee 329455
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Tv Ol Rennes A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Fil Info

18 sept. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée
18 sept. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
17 sept. , 23:30
TV : OL - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
17 sept. , 22:57
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
17 sept. , 22:44
L3 : Programme TV et résultats de la 7e journée
17 sept. , 22:30
FCN : Ce Nantais très honnête, il n'est pas bon
17 sept. , 22:00
Le gros coup de l’ASSE est confirmé
17 sept. , 21:30
EdF : Les 4 Mondialistes zappés par Zidane
17 sept. , 21:00
La prolongation de Doué au PSG s’accélère

Derniers commentaires

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

idiot du village détécté xD tu es le "dédé" du forum, vas y regale nous, amuse l'assemblé en bouffon que tu es xD

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

je mandis rien du tout car nous on sera toujours en C1, en revanche a cause vous les autres clubs seront pénalisés a terme, vous etes et vous resterez des merdes ! vous les boulets de la L1 en europe bande d'imposteurs

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Tu mendis des pts EUFA auprès des autres ? Lol Clochard va .. ca me serait jamais venu a l'esprit ca , faut vraiment etre un pauvre clochard

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Moi jespere que L'iran va s'occuper de ton qatar de merde cet état complice genocidaire pompeur de Trump

EL : L’OM sombre complètement à Besiktas

Cest ce que je me dit chaque fois que lyon se fait marbrer et qu'ils sont incapable de passer les quart de finale ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading