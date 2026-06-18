Camavinga dit non merci au PSG

Grand absent de la Coupe du Monde 2026, Eduardo Camavinga fait quand même beaucoup parler de lui dans la rubrique mercato. Mais malgré l’intérêt de grands clubs comme le PSG, le milieu français devrait rester au Real Madrid cet été.

Comme bien d’autres joueurs, Eduardo Camavinga aurait pu marquer des points et retrouver sa joie de jouer au foot pendant la Coupe du Monde 2026. Sauf que Didier Deschamps a décidé de ne pas sélectionner le milieu de terrain du Real Madrid, préférant opter pour Rabiot, Tchouaméni, Koné ou Kanté. Une non-sélection un peu surprise qui montre que Camavinga n’est pas au meilleur de sa forme après une saison compliquée sous le maillot du Real Madrid.

Lire aussi PSG : Camavinga ne signera pas à Paris

Arrivé dans la capitale espagnole en provenance de Rennes en 2021, le joueur de 23 ans est annoncé sur le départ depuis quelques semaines. Plusieurs grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain , s’intéressent forcément à celui qui dispose d’un profil spécial à fort potentiel. Ces derniers jours, Paris aurait même pris contact de manière informelle avec le clan Camavinga pour tenter de le recruter en vue du prochain mercato estival.

Camavinga veut rester, le Real veut le garder

Mais l’affaire a quand même très peu de chances de se faire. Car malgré cet intérêt prononcé du PSG et de plusieurs clubs de Premier League, le Français « n'a manifesté aucune volonté de quitter le Real Madrid ». Si le Real de José Mourinho pourrait avoir besoin de vendre un joueur clé pour financer son recrutement estival, qui a déjà bien commencé avec les arrivées de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva, la vente de Camavinga ne semble pas d'actualité chez les Merengues.

« Camavinga devrait rester un joueur du Real Madrid, sauf en cas d’offre irrésistible ». Cette volonté du Real de conserver son Français est logique, sachant que ce dernier est capable de jouer au milieu mais aussi au poste de latéral gauche. Considéré comme l’un des joueurs les plus utiles de l’effectif madrilène, Camavinga a donc de grandes chances de rester à Madrid, où il dispose d’un contrat jusqu’en 2029. D’après le journal AS . Cette volonté du Real de conserver son Français est logique, sachant que ce dernier est capable de jouer au milieu mais aussi au poste de latéral gauche. Considéré comme l’un des joueurs les plus utiles de l’effectif madrilène, Camavinga a donc de grandes chances de rester à Madrid, où il dispose d’un contrat jusqu’en 2029.