Dans un communiqué officiel publié ce mardi, la Fédération française de football a confirmé la candidature de son président Philippe Diallo à la présidence de la FIFA. Il sera opposé à Gianni Infantino.

« Réuni ce mardi 17 novembre 2026, le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a approuvé à l’unanimité la candidature de son président, Philippe Diallo, à la présidence de la FIFA, en vue de l’élection prévue en mars 2027. Le vote du Comité exécutif témoigne de la confiance qu’il accorde à Philippe Diallo et traduit la volonté collective de la FFF de prendre toute sa part dans les responsabilités qui engagent l’avenir du football mondial » explique la FFF dans son communiqué officiel avant de poursuivre.

« Le football mondial traverse une période déterminante de son histoire. Les difficultés qui affectent sa gouvernance appellent lucidité et responsabilité. Restaurer la confiance, préserver l’universalité du football, rétablir la crédibilité de la FIFA et placer le développement du football dans toutes les régions du monde au cœur de son action sont des enjeux essentiels pour l’ensemble de la communauté internationale du football » peut-on lire, et la Fédération française de conclure.

« C’est dans ce contexte que les associations nationales européennes représentées au Comité exécutif de l’UEFA et au Conseil de la FIFA ont invité, lundi 16 novembre, Philippe Diallo à se porter candidat et lui ont apporté leur soutien unanime. En acceptant cette invitation, Philippe Diallo répond à une volonté d’ouvrir un nouveau chapitre pour la gouvernance du football mondial » écrit l’instance. Philippe Diallo sera donc aux prises contre le président sortant Gianni Infantino en mars prochain pour la place de président de la FIFA, bénéficiant dans cette élection du soutien total de l’UEFA.