Grosse promesse pour l'avenir de l'équipe de France, Eli Junior Kroupi a saisi sa chance. Zinedine Zidane se régale et le PSG a très envie de passer à l'action l'été prochain.

Absent de la liste de Zinedine Zidane, Eli Junior Kroupi a profité des nombreux forfaits pour se faire sa place chez les Bleus et inscrire son premier but sous le maillot tricolore. L’ancien buteur du FC Lorient a remplacé Marcus Thuram, et a saisi sa chance contre la Turquie avec un but sur un bon décalage de Rayan Cherki. A l’heure où le champ d’action offensif semble limité quand Kylian Mbappé n’est pas là, comme cela s’est vu en Italie, cette réussite a pu séduire Zinedine Zidane.

Kroupi a marqué des points avec les Bleus

Le sélectionneur est désormais convaincu qu’il va falloir compter sur lui pour les mois et les années à venir. « Le staff apprécie énormément son profil. Jusqu’ici considéré comme un joueur d’avenir, Eli Junior Kroupi a changé de dimension ces derniers mois: on sait désormais qu’il peut aussi incarner le présent. La concurrence reste dense dans le secteur offensif chez les Bleus. Mais le message est passé: Junior Kroupi a laissé sa carte de visite », a résumé Fabrice Hawkins, le journaliste de RMC persuadé que l’ancien du FC Lorient dispute sa dernière saison à Bournemouth, et qu’il va provoquer un gros embouteillage l’été prochain.

Le mercato d’été, c’est déjà demain et plusieurs clubs se sont positionnés sur Eli Junior Kroupi, affirme The Sun. Arsenal et Tottenham pour la Premier League, avec des moyens financiers hors normes forcément, et le PSG également. Paris lorgne depuis longtemps sur le jeune buteur français, évalué à 80 millions d’euros par Bournemouth. Mais s’il continue à performer de la sorte, et notamment avec le coup de projecteur de l’équipe de France, le tabloïd anglais verrait bien un prix à 100 ME être atteint pour celui qui a été recruté par les Cherries pour 13 ME en 2025. Un recrutement à ce prix n'est plus dans les habitudes de Luis Campos, mais le club parisien doit se dire que le jeu en vaut peut-être la chandelle.