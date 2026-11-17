Sur son compte Instagram officiel, Layvin Kurzawa a officialisé sa décision de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel.

« Après tant d’années, de passion, de sacrifices, de rêves et d’émotions, le moment est venu pour moi de tourner une page magnifique de ma vie. Le football m’aura tout appris, tout fait vivre et tant apporté. Bien plus qu’une carrière, une vie entière de passion » explique l’ex-défenseur de l’équipe de France avant de poursuivre.

« De l’ @asmonaco au @psg , de @fulhamfc à @boavistafutebolclube , jusqu’au @persib , merci à tous ces clubs qui ont contribué à écrire mon histoire et m’ont permis de vivre des expériences inoubliables. Merci à mes coéquipiers, présidents, entraîneurs, staffs et dirigeants, ainsi qu’à toutes les personnes rencontrées tout au long de cette belle aventure. Une pensée particulière à l’ @equipedefrance. Avoir représenté mon pays restera une immense fierté. À vous, les supporters, merci d’avoir été à mes côtés tout au long de ce parcours et d’avoir contribué à en faire une si belle histoire. Un immense merci également à ma famille, mes proches et à tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu tout au long de ce parcours » ajoute notamment l’ancien Parisien dans un long message.