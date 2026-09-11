Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi

Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi

PSG11 sept. , 20:00
parGuillaume Conte
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Eli Junior Kroupi fait rêver le PSG depuis plus d'un an, mais son prix ne cesse d'augmenter. Paris sait à quoi s'en tenir avec la volonté claire de Bournemouth de le vendre à un prix défini l'été prochain.
Le Paris Saint-Germain l’a déjà fait savoir lors de certains recrutements, il peut garder un joueur dans le viseur pendant des années avant de passer à l’action. Ferran Torres avait par exemple tapé dans l’oeil de Luis Campos il y a sept ans, quand il évoluait encore à Valence. La patience n’est plus vraiment de mise dans le football, et l’attente ne devrait pas être aussi longue, mais Eli Junior Kroupi est dans le viseur du club parisien depuis au moins un an. Et son explosion en Premier League avec Bournemouth n’a pas permis au club parisien de passer à l’action.
Blessé cet été, et donc un peu moins en vue, l’attaquant révélé au FC Lorient a néanmoins vu les Cherries mettre un prix prohibitif pour pouvoir le conserver, alors que le PSG et Liverpool le voulaient. Cette fois-ci, les choses vont être plus claires pour l’été prochain, où Kroupi se verra présenter la possibilité de quitter le club, forcément limité dans ses ambitions européennes.
Selon les informations de Team Talk, Bournemouth est d’accord pour laisser partir trois de ses meilleurs joueurs : Eli Junior Kroupi, Rayan, Alex Scott. Et concernant l’attaquant des espoirs français, la somme demandée sera de 100 millions de livres sterling, soit 116 ME environ.
A 20 ans et avec 13 buts en Premier League la saison dernière, Kroupi a marqué les esprits, par son sens du but et sa volonté de faire jouer les autres. Des qualités qui plaisent beaucoup à la bande des Luis, Campos et Enrique. Pour éviter de se trouver dans une situation compliquée avec les contrats à prolonger, les Cherries ont préféré prendre les devants et affichent désormais le prix sur l’attaquant français. Et la fermeté affichée par Bournemouth cet été va aussi aider le club anglais à faire comprendre qu’il ne baissera pas ses tarifs. Surtout si Kroupi conserve sa réussite de la saison passée.

Lire aussi

PSG : Luis Enrique répond à l'attaque de Laure BoulleauPSG : Luis Enrique répond à l'attaque de Laure Boulleau
OM-PSG, une décision fait déjà scandaleOM-PSG, une décision fait déjà scandale
Articles Recommandés
Un Grand Hommage Pour Eric Roy Brest Remplace La Lfp
Brest

Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP

Les Moqueries Vont Trop Loin Mbappe En Souffre
Kylian Mbappé

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Asm Frustre Il Lance Deja Son Mercato Estival
Monaco

ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival

Ol Pierre Sage Revient A Lyon Avec Un Enorme Cadeau
OL

OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau

Fil Info

11 sept. , 22:00
Un grand hommage pour Eric Roy, Brest remplace la LFP
11 sept. , 21:30
Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre
11 sept. , 21:00
ASM : Frustré, il lance déjà son mercato estival
11 sept. , 20:30
OL : Pierre Sage revient à Lyon avec un énorme cadeau
11 sept. , 19:56
Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
11 sept. , 19:30
OL : Deux recrues à la ramasse, Fonseca sort le carton rouge
11 sept. , 19:00
Pinault veut son stade à 350 ME, Rennes réagit
11 sept. , 18:30
L'homme fort du PSG dragué en Angleterre
11 sept. , 18:00
Il explose en D3 espagnole, l'OM se frotte les mains

Derniers commentaires

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

quel hold-up ????

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading