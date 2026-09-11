Bournemouth prévient le PSG pour Kroupi

Eli Junior Kroupi fait rêver le PSG depuis plus d'un an, mais son prix ne cesse d'augmenter. Paris sait à quoi s'en tenir avec la volonté claire de Bournemouth de le vendre à un prix défini l'été prochain.

Le Paris Saint-Germain l’a déjà fait savoir lors de certains recrutements, il peut garder un joueur dans le viseur pendant des années avant de passer à l’action. Ferran Torres avait par exemple tapé dans l’oeil de Luis Campos il y a sept ans, quand il évoluait encore à Valence. La patience n’est plus vraiment de mise dans le football, et l’attente ne devrait pas être aussi longue, mais Eli Junior Kroupi est dans le viseur du club parisien depuis au moins un an. Et son explosion en Premier League avec Bournemouth n’a pas permis au club parisien de passer à l’action.

Blessé cet été, et donc un peu moins en vue, l’attaquant révélé au FC Lorient a néanmoins vu les Cherries mettre un prix prohibitif pour pouvoir le conserver, alors que le PSG et Liverpool le voulaient. Cette fois-ci, les choses vont être plus claires pour l’été prochain, où Kroupi se verra présenter la possibilité de quitter le club, forcément limité dans ses ambitions européennes.

Selon les informations de Team Talk, Bournemouth est d’accord pour laisser partir trois de ses meilleurs joueurs : Eli Junior Kroupi, Rayan, Alex Scott. Et concernant l’attaquant des espoirs français, la somme demandée sera de 100 millions de livres sterling, soit 116 ME environ.

A 20 ans et avec 13 buts en Premier League la saison dernière, Kroupi a marqué les esprits, par son sens du but et sa volonté de faire jouer les autres. Des qualités qui plaisent beaucoup à la bande des Luis, Campos et Enrique. Pour éviter de se trouver dans une situation compliquée avec les contrats à prolonger, les Cherries ont préféré prendre les devants et affichent désormais le prix sur l’attaquant français. Et la fermeté affichée par Bournemouth cet été va aussi aider le club anglais à faire comprendre qu’il ne baissera pas ses tarifs. Surtout si Kroupi conserve sa réussite de la saison passée.