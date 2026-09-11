Pinault veut son stade à 350 ME, Rennes réagit

Devenu presque trop petit pour le Stade Rennais, le Roazhon Park doit subir un lifting dans les années à venir, tandis que les proches du propriétaire du club laissent toujours courir la rumeur d'un nouveau stade construit avec son argent.

Le Roazhon Park va faire le plein ce vendredi soir pour la venue de l’OM en championnat. C’est très souvent le cas lors des matchs à domicile du Stade Rennais, et l’agrandissement et la dernière rénovation de l’ancien Stade de la Route de Lorient commencent à dater (2004). L’enceinte peut contenir 30.000 spectateurs, et de nos jours, cela reste un stade de capacité moyenne, qui ne peut pas accueillir de grands évènements, surtout pour un club qui se veut ambitieux et régulièrement européen.

Un grand stade juste à côté du Roazhon Park ?

Depuis quelques années, se fait entendre la musique d’un projet privé mené par la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, de construire un grand stade moderne dans le même quartier, et pouvoir en faire un actif précieux et rentable pour le club breton. L'idée serait de sortir de terre un stade de 45.000 places, pour un budget d'environ 350 millions d'euros tout de même.

Cela ne serait pas sans créer de problèmes avec la mairie, qui se retrouverait alors avec un stade de grande capacité sans pensionnaire, sans compter les dépenses énormes qu’un nouveau stade générerait, même si ce serait de la poche de la famille Pinault.

Cette semaine, Ouest-France est revenu sur ce possible nouveau grand stade à Rennes, et notamment les bruits de plus en plus insistants sur ce projet. Nicolas De Tavernost, qui vient d’arriver comme président du conseil d’administration des « Rouge et Noir », a même relancé l’idée sur RMC. Pour la Maire de Rennes, il n’est pas question de se lancer dans autre chose que la rénovation et l’agrandissement du Roazhon Park, ce qui a toujours été prévu.

« L’hypothèse de l'extension du Roazhon Park est la seule sur laquelle nous discutons depuis de longs mois. Je ne connais aucun autre projet par le Stade Rennais. Le Roazhon Park est un atout formidable, avec un attachement fort des supporters, un stade dans la ville, accessible. Je n’imagine pas que le Stade Rennais se prive d’un si bel écrin et de ce projet d’extension exemplaire, qui apporte une valeur ajoutée dans la manière de concevoir aujourd’hui les grands projets », a fait savoir Nathalie Appéré, qui doit voir la famille Pinault prochainement pour discuter de cet modernisation du Roazhon Park.