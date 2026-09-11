Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle
Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽
quel hold-up ????
Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
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|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
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|1
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|1
|1
|1
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|-3
|3
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|0
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|5
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|3
|3
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|0
|2
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|5
|-1
|2
|3
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|2
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|2
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|-1
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|1
|1
|4
|-3
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|3
|0
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|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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