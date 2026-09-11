Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 111 sept. , 19:56
parEric Bethsy
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Rennes : Samba - Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida - Camara, Rongier, Thomasson - Blas, Lepaul, Soumaré.
OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson - Hojbjerg, Abdelli - Harit, Angel Gomes, Paixão - Gouiri.
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Derniers commentaires

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Pas sûr … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Les moqueries vont trop loin, Mbappé en souffre

Ça va retourner contre eux a un moment donné Ils se croivent tout permis derrière leurs écran Continu sans rien dire kilyan ! Quand ils auront la justice aux fesses, ça va leurs faire tout drôle

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Allez l'OM ! Si ont fait la même en deuxième mi-temps, ça va le faire 👊⚽

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

quel hold-up ????

Rennes - OM : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Hold up ? Mdr Il y a déjà des joueurs de l'OM qui sont déjà cramés à la mi-temps.

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