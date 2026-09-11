Rayan Cherki au Bayern Munich, les Allemands réagissent

Rayan Cherki au Bayern Munich, les Allemands réagissent

Premier League11 sept. , 17:00
parQuentin Mallet
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Cité parmi les clubs intéressés par Rayan Cherki lors du dernier mercato estival, le Bayern Munich a récemment calmé le jeu. Max Eberl, le patron du sportif bavarois, a confirmé qu'il ne serait pas question d'un assaut cet hiver.
Petit chouchou de Pep Guardiola la saison dernière, Rayan Cherki n'a pas encore disputé le moindre match dans son intégralité depuis l'arrivée d'Enzo Maresca sur le banc de Manchester City. Pour autant, il a participé à toutes les rencontres des Skyblues depuis le début de la saison, et cumule déjà 2 buts et 2 passes décisives en 5 apparitions.
Un début d'exercice dans la lancée du dernier, alors que son été a été quelque peu mouvementé : d'abord par la Coupe du monde, puis par les spéculations autour de son avenir chez les Cityzens. Des rumeurs indiquaient en effet que le PSG, mais aussi et surtout le Bayern Munich, suivaient de près sa situation. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'intérêt des Allemands ?

Rayan Cherki ne signera pas au Bayern Munich cet hiver

A en croire les informations de Christian Falk, journaliste spécialiste de l'actualité du Bayern Munich, la direction sportive bavaroise n'a pas du tout l'intention de passer à l'action l'hiver prochain pour déloger Rayan Cherki de Manchester City. « J’ai interrogé Max Eberl à ce sujet et il a clairement indiqué qu'il n'était pas prévu de recruter Cherki cet hiver. De toute façon, le Bayern n'a pas l'habitude de faire de gros transferts comme celui de Cherki, qui coûterait très cher en janvier, sauf incident catastrophique comme une blessure grave. Je ne pense pas que cela arrivera », a déclaré le journaliste BILD.
Pour rappel, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 90 millions d'euros. Dans les faits, il serait effectivement très surprenant de voir le Bayern Munich, un club habitué aux investissements rares et réfléchis, sortir une somme d'argent aussi considérable pour recruter Rayan Cherki l'hiver prochain.
M. Cherki

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