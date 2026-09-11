PSG : Un candidat au Ballon d'Or écœuré, l'Argentine le fait vomir

Cherki semble tracer sa route à Manchester City même s'il ne joue pas tous les matches entièrement quand il rentre il est souvent décisisf.
Pas sûr du tout qu'Andy Whaton aille à Paris. les clubs anglais ont beaucoup d'argent et je suis certain que le deal se fera largement au dessus des 100 millions d'euros.
Il y aussi des histoires ou ça marche : konate, coman, nkunku, saliba upamecano, juste pr les dernières années et juste les français
Ce qui est quand même fou, c'est qu'on peut caillasser ou bruler des bus, dans des guet-apens, en toute impunité.
pour ceux qui se déplace ne pas répondre au provocation des supp adverse faire profil bas et tt se passera bien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
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|+/-
|9
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|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
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|2
|1
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|2
|4
|7
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|2
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|3
|0
|0
|3
|4
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LA RÉCOMPENSE EXCEPTIONNELLE DE FABIAN RUIZ APRÈS LE SACRE AU MONDIAL ! 🍅😂 C'est la tradition dans sa ville natale (Los Palacios) : à chaque titre avec l'Espagne, il reçoit son poids en tomates ! Après la Coupe du Monde, il a donc reçu 85 kilos de tomates. 🥫 🗣️ Fabian Ruiz :