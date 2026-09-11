PSG : Un candidat au Ballon d'Or écœuré, l'Argentine le fait vomir

Titularisé pour la finale de la dernière Coupe du monde avec l'Espagne, Fabian Ruiz ne garde pas un très bon souvenir de l'Argentine, l'adversaire de la Roja, qui a joué un jeu « regrettable » dans un moment qui ne devait pas l'être.

Les observateurs du football mondial, d'où qu'ils viennent, ne garderont pas un excellent souvenir du parcours de l'Argentine à la dernière Coupe du monde . Coups bas, mesquinerie, plaintes incessantes auprès du corps arbitral et jeu dangereux… la sélection qui défendait son titre n'a pas vraiment laissé une trace mémorable tout au long de la compétition. Et si la finale face à l'Espagne était l'occasion idéale pour briller sans tromper, l'Albiceleste a gardé la même ligne de conduite et a quelque peu gâché le spectacle de l'événement planétaire. Lors de la cérémonie de remise de la Coupe, les Argentins ont tourné le dos au trophée, se mettant face aux tribunes comme de mauvais perdants, et refusant bien évidemment d'applaudir les vainqueurs. Une situation que regrette le champion du monde Fabian Ruiz, titulaire ce jour-là.

Fabian Ruiz regrette le comportement de l'Argentine

C’est un moment que tout le monde a vu, et que personne n’aime voir. Il y a des jeunes qui regardent le football et à qui nous devrions pas montrer cela comme exemple. Il faut savoir gagner mais aussi savoir perdre. C'était un moment regrettable lors d'une finale de Coupe du monde. J’espère que ce sera oublié et que les gens se souviendront plutôt de nos célébrations qui étaient inoubliables », a lancé la star du », a lancé la star du PSG dans une interview accordée à The Athletic.

Pour rappel, l'Espagne a très largement dominé l'Argentine lors de la finale, avec 11 tirs cadrés à 0 et 68 % de possession. Un sacre mérité sur l'ensemble de la compétition qui permet à 6 internationaux espagnols de figurer dans la liste des 30 nommés au prochain Ballon d'Or. La domination de la Roja se poursuit donc, deux ans après avoir remporté l'Euro 2024, là aussi en la présence de Fabian Ruiz.