L'homme fort du PSG dragué en Angleterre

Bah une equipe de racailles on savait. Mais comme c’est la seule à assurer en Am Sud elle est tolérée...
Les 3/4 des buts pris par Safonov en ce début de saison étaient imparables, il s'en prend 1 pour lui avec ce fameux poto et on demande à ce que Chevalier revienne ? Ce même chevalier qui à l'inverse était fautif sur les 3/4 des buts qu'il s'est pris sur une plus longue période.... Les gens n'ont aucune demi-mesure de nos jours !
Espérons qu’il soit titulaire, que harit soit positionné meneur de jeu et Abdelli soit sur le banc
Mais il n'est pas prêt, malheureusement. Il a eu du temps de jeu pour se montrer, en prépa, et on a vu que la marche est encore trop haute, malgré son talent. Il devrait aller jouer un an en L2. Cela aurait été la logique, s'il avait signé son contrat chez nous. Il est mal conseillé.
Krava ballon d or !!!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
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|6
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|8
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|3
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|0
|3
|4
|11
|-7
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