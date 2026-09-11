L'homme fort du PSG dragué en Angleterre

L'homme fort du PSG dragué en Angleterre

PSG11 sept. , 18:30
parQuentin Mallet
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Malgré sa récente prolongation au Paris Saint-Germain, Willian Pacho continue d'être particulièrement observé par les cadors européens, dont Arsenal et Manchester City. Les deux géants de Premier League sont prêts à lui offrir un salaire en or pour l'attirer.
Il est arrivé sans trop faire de bruit, il est désormais un titulaire indiscutable du Paris Saint-Germain. Recruté il y a deux ans en provenance de l'Eintracht Francfort, Willian Pacho impressionne. Titularisé face au Slovan Bratislava pour le retour des Rouge et Bleu en Ligue des champions, le défenseur central équatorien a disputé son 36e match de C1 avec le club de la capitale.
Une longévité exceptionnelle à laquelle s'ajoute une statistique qui l'est tout autant : Pacho n'a jamais reçu le moindre carton jaune en Ligue des champions depuis qu'il porte les couleurs parisiennes. Ses performances impressionnantes donnent le tournis à tout le monde, y compris aux cadors de Premier League.

Willian Pacho intéresse la PL

A en croire les informations du média Bolavip, Arsenal et Manchester City sont complètement fans de Willian Pacho. A tel point qu'ils préparent chacun une offre colossale pour le convaincre de forcer son départ du Paris Saint-Germain. Les deux cadors anglais estiment qu'en lui offrant un salaire très attractif, il sera obligé d'y réfléchir. Toutefois, il reste délicat d'envisager un départ de l'international équatorien étant donné qu'il vient de prolonger son contrat au club avec lequel il vient de remporter les deux dernières Ligue des champions.
D'autant que selon ce même média, Willian Pacho, qui émarge désormais à 11 millions d'euros brut par an, serait un pari particulièrement coûteux pour les deux intéressés. Manchester City vient de lâcher un contrat à 21ME par an à Enzo Fernandez, tandis que chez les Gunners, seul un joueur touche un meilleur salaire que le défenseur du PSG.

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