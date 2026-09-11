L'OL récupère un gros atout contre Paris

Pour le match de samedi soir entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais, le club rhodanien pourra finalement compter sur quelques centaines de supporters. Le ministère de l'Intérieur n'a pas publié d'arrêté interdisant la venue des fans rhodaniens.

L'Equipe annonce qu'il n'en sera rien et que les fans de l'Olympique Lyonnais auront donc le droit de venir jusqu'à Paris pour soutenir l'équipe de Paulo Fonseca dans un match important pour le haut de tableau. Classé 4 sur 5 au niveau des risques, compte tenu d'une vieille mais très violente rivalité entre ultras de l'OL et du PSG, le match opposant le Paris Football Club à l'Olympique Lyonnais, se jouera finalement en présence de quelques centaines de fans lyonnais. Jeudi, Le Parisien affirmait que le ministre de l'Intérieur s'apprêtait à prendre un arrêté interdisant le déplacement des cinq bus de supporters lyonnais autorisés à venir jusqu'au stade Jean-Bouin. Mais, à 24 heures du match entre les deux deuxièmes du classement de Ligue 1 annonce qu'il n'en sera rien et que les fans de l'Olympique Lyonnais auront donc le droit de venir jusqu'à Paris pour soutenir l'équipe de Paulo Fonseca dans un match important pour le haut de tableau.

Les bus lyonnais sous haute protection

Cependant, ce déplacement de cinq bus s'effectuera sous très haute surveillance et cela depuis le départ de la capitale des Gaules. Personne n'a oublié que lors de la finale de la Coupe de France 2024, délocalisée à Lille, un but de supporters lyonnais avait été pris d'assaut à un péage, avant d'être totalement détruit par un incendie. A l'époque, il s'était dit que l'un des chauffeurs des bus était de mèche avec les ultras du Paris Saint-Germain et avait permis de tendre ce grave piège aux supporters lyonnais. On comprend mieux pourquoi les autorités ne prennent pas cette rencontre à la légère, le stade Jean-Bouin étant en plus à quelques mètres du Parc des Princes, l'antre du PSG.