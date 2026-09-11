Il explose en D3 espagnole, l'OM se frotte les mains

Prêté en troisième division espagnole la saison dernière, Keyliane Abdallah profite de la situation particulière de l'OM pour grappiller du temps de jeu. Une opportunité qui s'explique aussi et surtout par une progression remarquée depuis son retour d'Espagne.

Cet été, la direction sportive de l' Olympique de Marseille n'a pu faire venir aucune recrue. Pas le moindre recrutement à dénombrer du côté du club de la Canebière. Une situation malheureuse rendue possible par les grosses difficultés financières rencontrées par ce dernier. Dans le sens des départs, plusieurs joueurs ont obtenu un ticket de sortie et ont permis à l'OM de renflouer les caisses. Mais faute de pouvoir combler les départs, l'écurie phocéenne a dû bricoler pour lancer sa saison. Une situation qui permet à certains de saisir leur chance, à l'instar de Keyliane Abdallah. Prêté la saison dernière en troisième division espagnole, il est revenu plus fort que jamais.

K. Hikram Abdallah France • Âge 20 • Attaquant Europa League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 3 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Keyliane Abdallah impressionne

Auteur de son premier but en professionnel lors de la première journée de la saison face à Strasbourg (4-0), Keyliane Abdallah continue de grappiller un temps de jeu précieux sur les ailes avec 45 minutes disputées face à Monaco et 17 face au Paris FC. Sa montée en puissance progressive s'est logiquement fait remarquer, d'abord par L'Equipe, qui révèle que le neveu de Toifilou Maoulida est revenu beaucoup plus fort physiquement de son prêt en Espagne. Outre sa masse musculaire croissante, Abdallah a développé une attention particulière à sa préparation mentale avec un sommeil contrôlé, et au travail individuel (nutrition, préparation physique).

Pour Amine Harit, cette transformation n'est pas anodine. « C’est un jeune très talentueux, il découvre la L1 petit à petit, il a les qualités pour être un joueur très important, dans un effectif qui n’est pas important. Il a énormément progressé entre le moment où je l’ai vu et celui où je l’ai retrouvé, il est sur la bonne route », a déclaré l'offensif marseillais. Une chose est sûre, avec la place qu'il y a dans l'effectif, Keyliane Abdallah a toutes les chances de son côté pour réaliser une grosse saison.