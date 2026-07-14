Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

PSG14 juil. , 20:30
parCorentin Facy
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Le nom d'Ayyoub Bouaddi a régulièrement été cité du côté du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Mais la décision a été prise, le club parisien ne tentera pas de recruter l'international marocain du LOSC cet été.
Le Paris Saint-Germain a lancé son mercato ces dernières heures dans le sens des arrivées. Après avoir finalisé les départs de Gonçalo Ramos ou encore de Kang-in Lee, le double champion d'Europe en titre a bouclé la venue de Lucas Digne. Le défenseur de l'équipe de France va débarquer en provenance d'Aston Villa pour un peu plus de 10 millions d'euros. Cette arrivée lance concrètement le mercato parisien et beaucoup se demandent si le prochain sur la liste ne pourrait pas être Ayyoub Bouaddi. Auteur d'un Mondial très convaincant avec le Maroc, le joueur du LOSC est courtisé par Manchester City et le PSG a régulièrement été cité comme un club intéressé. Mais selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC, la piste Ayyoub Bouaddi a peu de chances d'aboutir du côté de la capitale.
Et pour cause, le média révèle que depuis la prolongation de Senny Mayulu, le Paris SG ne cherche plus vraiment de milieu de terrain dans l'optique de ce mercato estival. Fabrice Hawkins va plus loin, affirmant que Bouaddi n'a « jamais été une piste concrète pour cet été » aux yeux des dirigeants parisiens. Son avenir devrait donc s'écrire loin de la Ligue 1. La Premier League tient plus que jamais la corde pour l'accueillir. Reste maintenant à voir quel prix le président Olivier Létang parviendra à en tirer. Ces derniers jours, un tarif supérieur à 70 millions d'euros était évoqué. Un prix bien évidemment en hausse depuis les très belles performances du Lion de l'Atlas à la Coupe du monde, sur lequel le Paris Saint-Germain ne s'alignera donc pas.

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Julien , c'est qui ce golmon ? Si on en est a écouter les Tiktokeurs pour faire un article , alors Foot01 devrait annoncer que la terre est plate, un tiktokeur avec 100 000 abonnés le dit !

Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Et merde c etait mon joueur préféré du mercato !! .

Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

On est plusieurs ici a se battre contre cette infox, du soit disant budget illimité, ce n est pas pour que nos propres supporters la reprennent en coeur ... Concernant notre budget, cette saison il ne faut pas oublier le reliquat sur les 60M de primes non versées de Mbappe, et la baisse drastique des droits TV domestique, ou on a du toucher ds les 10M au lieu des 60M auparavant... Ça ne fait pas du PSG un club de smicard, mais ça limite d autant. Je pense que LE fait confiance à son groupe qui a parfaitement intégré sa méthode, un peu à la Zidane qui pendant ses 3 annees au Real n a que tres peu modifié son equipe, on connait le resultat. Mais je suis d accord avec toi un Bouaddi pour preparer l avenir, prévenir un pepin de Vitinha, ou changer de système ca n aurait pas ete surplus.

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