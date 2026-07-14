Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

Oui c est bien mais il faudra voir le classement finale ! Et ca fait deja peur
Julien , c'est qui ce golmon ? Si on en est a écouter les Tiktokeurs pour faire un article , alors Foot01 devrait annoncer que la terre est plate, un tiktokeur avec 100 000 abonnés le dit !
Et merde c etait mon joueur préféré du mercato !! .
On est plusieurs ici a se battre contre cette infox, du soit disant budget illimité, ce n est pas pour que nos propres supporters la reprennent en coeur ... Concernant notre budget, cette saison il ne faut pas oublier le reliquat sur les 60M de primes non versées de Mbappe, et la baisse drastique des droits TV domestique, ou on a du toucher ds les 10M au lieu des 60M auparavant... Ça ne fait pas du PSG un club de smicard, mais ça limite d autant. Je pense que LE fait confiance à son groupe qui a parfaitement intégré sa méthode, un peu à la Zidane qui pendant ses 3 annees au Real n a que tres peu modifié son equipe, on connait le resultat. Mais je suis d accord avec toi un Bouaddi pour preparer l avenir, prévenir un pepin de Vitinha, ou changer de système ca n aurait pas ete surplus.
Penalty pour l Espagne
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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❗️Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option comme révélé sur @RMCsport dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été
🔴🔵 Le point sur les prolongations au #PSG Fabian Ruiz a signé un an avec une année en option. Lucas Beraldo est proche d’un accord pour une prolongation jusqu’en 2030. Discussions toujours en cours pour Dembélé, Mayulu et Barcola. rmcsport.bfmtv.com/football/clubs…