Bouaddi ne signera pas au PSG, la raison dévoilée

On est plusieurs ici a se battre contre cette infox, du soit disant budget illimité, ce n est pas pour que nos propres supporters la reprennent en coeur ... Concernant notre budget, cette saison il ne faut pas oublier le reliquat sur les 60M de primes non versées de Mbappe, et la baisse drastique des droits TV domestique, ou on a du toucher ds les 10M au lieu des 60M auparavant... Ça ne fait pas du PSG un club de smicard, mais ça limite d autant. Je pense que LE fait confiance à son groupe qui a parfaitement intégré sa méthode, un peu à la Zidane qui pendant ses 3 annees au Real n a que tres peu modifié son equipe, on connait le resultat. Mais je suis d accord avec toi un Bouaddi pour preparer l avenir, prévenir un pepin de Vitinha, ou changer de système ca n aurait pas ete surplus.