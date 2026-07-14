Officiel : Youri Tielemans signe à Manchester United

Officiel : Youri Tielemans signe à Manchester United

Premier League14 juil. , 20:32
parGuillaume Conte
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Auteur d’une Coupe du monde convaincante, Youri Tielemans en a pleinement profité pour réaliser un transfert de rêve. Le milieu de terrain belge a rejoint Manchester United en provenance d’Aston Villa. L’ancien joueur de l’AS Monaco portera le numéro 18. Il arrive dans le cadre d’un transfert de 41 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.
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On est plusieurs ici a se battre contre cette infox, du soit disant budget illimité, ce n est pas pour que nos propres supporters la reprennent en coeur ... Concernant notre budget, cette saison il ne faut pas oublier le reliquat sur les 60M de primes non versées de Mbappe, et la baisse drastique des droits TV domestique, ou on a du toucher ds les 10M au lieu des 60M auparavant... Ça ne fait pas du PSG un club de smicard, mais ça limite d autant. Je pense que LE fait confiance à son groupe qui a parfaitement intégré sa méthode, un peu à la Zidane qui pendant ses 3 annees au Real n a que tres peu modifié son equipe, on connait le resultat. Mais je suis d accord avec toi un Bouaddi pour preparer l avenir, prévenir un pepin de Vitinha, ou changer de système ca n aurait pas ete surplus.

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Laogique voudrait que ce soit la France qui se qualifie, mais sur 1 match, face à une très bonne équipe, ce n'est gagné.

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