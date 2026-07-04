LOSC : Létang exige plus de 100ME pour vendre Ayyoub Bouaddi

LOSC : Létang exige plus de 100ME pour vendre Ayyoub Bouaddi

LOSC04 juil. , 16:00
parClaude Dautel
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Agé de seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi brille avec le Maroc à l'occasion du Mondial, comme il l'a fait avec Lille cette saison. Conscient que son joueur va attirer les grands d'Europe, Olivier Létang a déjà fait part de son appétit financier s'il doit laisser partir son milieu de terrain.
C'est l'une des révélations de la première partie de la Coupe du Monde, Ayyoub Bouaddi suscite l'enthousiasme des supporters marocains, heureux de voir que le natif de Senlis s'éclate bien chez les Lions de l'Atlas, lui qui a longtemps hésité entre la France et le Maroc. Les performances du milieu de 18 ans n'ont échappé à personne, et surtout pas aux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui suivent un joueur qui a encore trois ans de contrat avec le LOSC. Du côté d'Olivier Létang, on est bien conscient que les offres risquent de se multiplier pour Ayyoub Bouaddi après la Coupe du monde, mais le patron du club nordiste a décidé de faire passer un message très clair aux dirigeants qui le contacteront pour l'international marocain.

Le LOSC veut faire une vente record au mercato

Olivier Létang est très clair, pour obtenir un transfert de son jeune milieu de terrain, il faudra mettre un gros paquet d'argent sur la table. S'il n'a pas fixé un montant précis, le président du LOSC a confié, sur Eurosport, qu'il avait déjà un montant en tête. « Combien j'attends ? Comment répondre à cette question... J’ai parlé, évoqué le sujet, donné un chiffre ? Non, jamais. Il faut regarder son niveau. Combien ont été vendus des joueurs comme Elliott Anderson (35ME) ou Sandro Tonali (115ME) qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression, vous avez donc une idée de la valeur d'Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans », a précisé le patron de Lille.
Et comme si cela ne suffisait pas, Olivier Létang a reconnu que malgré de nombreuses prises de renseignement, les clubs ayant les moyens financiers de recruter Ayyoub Bouaddi ne sont pas légion. « De très nombreux clubs sont intéressés par lui, mais très peu peuvent se l’offrir aujourd’hui. Il est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain au monde et a une marge de progression encore très importante. Il n’a que 18 ans et tout l’avenir devant lui. Il est concentré pour continuer à grandir et tout gagner », a précisé le dirigeant du LOSC.
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Derniers commentaires

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C'est n'importe quoi ce prix... Le joueur a prix 100 millions après un match contre le Brésil... J'exagère peut être un peu, mais pas Tant que ça

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J'espère que tu pense à une victoire de la France !

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Il n y a jamais eu de fenêtre de tir , deja l an dernier Letang ne voulait pas le laisser partir et comme le joueur n a jamais manisfesté d envie de depart et a meme prolongé, c etait mort avant meme qu il perce...

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