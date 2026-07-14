L’ASSE rêve d’un solide défenseur danois

Très actif en ce début de mercato, l’ASSE a déjà finalisé les signatures de cinq recrues. Les Verts souhaitent maintenant se renforcer sur les postes de latéraux et craquent sur un solide défenseur danois.

A l’instar du FC Nantes, l’AS Saint-Etienne n’a pas non plus mis très longtemps à dégainer sur le marché des transferts. Pour le club forézien, l’objectif est d’offrir au nouvel entraîneur Ian Cathro son effectif complet le plus rapidement possible. C’est ainsi que Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Aaron Csongvai, Jakob Breum et Thierno Ballo ont déjà signé en faveur des Verts. Un recrutement qui va vite comme le souhaitait le nouvel entraîneur de Saint-Etienne, c’est plutôt de bon augure avant de reprendre la compétition alors que l’objectif du club forézien sera clairement de monter en Ligue 1.

Il reste néanmoins des postes à renforcer. Le site En Vert et contre Tous nous apprend à ce sujet que la priorité de l’AS Saint-Etienne est désormais de se renforcer sur les postes de latéraux et au milieu de terrain, avec un second renfort espéré en plus d’Aron Csongvai. En défense, un Danois est dans le viseur des Verts selon le média, qui nous apprend que Saint-Etienne cible Victor Bak, latéral gauche danois de 22 ans évoluant à Midtjylland.

La piste s’annonce néanmoins complexe pour l’ASSE puisque celui qui a déjà été appelé avec la sélection danoise (sans jamais jouer en revanche) dispose d’un bail longue durée à Midtjylland qui court jusqu’en juin 2030. Sa signature à l’ASSE serait donc un véritable coup de force de la part de la direction stéphanoise d’autant que Bak est valorisé par Transfermarkt à 4 millions d’euros. Reste maintenant à voir si la perspective de rejoindre un club de deuxième division en France séduira le latéral gauche danois de 22 ans, dont le profil offensif correspond en tout cas aux besoins et aux critères du nouvel entraîneur Ian Cathro.