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France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202614 juil. , 19:20
parCorentin Facy
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Demi-finale de la Coupe du monde 2026
France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé
Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
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Derniers commentaires

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Mon pronostic : France 3 - 1 Espagne (2 buts de Michael Olise et 1 but de Kylian Mbappé - Pour l'Espagne : 1 but de Lamine Yamal). Allez Les Bleus !!!!!!

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Tu t'es perdu dans ton copier coller johnny

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

Allez la France ⚽

France-Espagne : Les compos (21h sur M6 et BeInSports1)

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Lamine Yamal chauffe les Bleus à 3h de France-Espagne

Lors du dernier match on avait une défense : T.Hernandez - Lenglet - Konaté - Kalulu. Je pense que ce soir ce sera très très différent avec Digne - Upamecano - Saliba - Koundé

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
76342446742945
2Lens logo
Lens
70342248663531
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
61341879523715
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
603418610534013
5Olympique Marseille logo
O. Marseille
593418511634518
6Rennes logo
Rennes
5934178959509
7Monaco logo
Monaco
54341661260546
8Strasbourg logo
Strasbourg
533415811584711
9Lorient logo
Lorient
45341112114851-3
10Toulouse logo
Toulouse
44331281347461
11Paris logo
Paris
44341111124750-3
12Brest logo
Brest
3934109154355-12
13Angers SCO logo
Angers SCO
363499162948-19
14Le Havre logo
Le Havre
3534714133244-12
15Auxerre logo
Auxerre
3434810163444-10
16Nice logo
Nice
3234711163760-23
17Nantes logo
Nantes
233358202952-23
18Metz logo
Metz
173438233276-44

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