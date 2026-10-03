Cristiano Ronaldo déclare la guerre d'un simple like

Après la tragi-comédie vécue cette semaine, Cristiano Ronaldo veut visiblement en découdre avec les instances du football portugais. Alors que sans lui ses coéquipiers se sont imposés au Danemark, CR7 a mis le feu sur Instagram.

Il aura suffi d'un « like » pour rallumer la mèche. Cristiano Ronaldo a aimé sur Instagram la publication d'un Felipe Melo remonté contre le traitement réservé à la star par la sélection portugaise, et forcément ce soutien ne passe pas inaperçu. Car, en creux, l'attaquant semble viser ses propres partenaires, ainsi que Jorge Jesus. Ce geste, en apparence anodin de CR7, pèse lourd, car forcément la star portugaise est suivie par des millions de followers et son like était fait pour être vu.

Que dit Felipe Melo ? Que le contraste est criant dans la manière dont CR7 est perçu au Portugal. « Il y a une différence flagrante entre la façon dont les Portugais traitent Cristiano Ronaldo et celle dont les Argentins traitent Lionel Messi. Je constate davantage de respect de la part des adversaires de Ronaldo que de la part de ses propres coéquipiers en sélection. Personne là-bas n’arrive à la cheville. On ne peut pas laisser partir comme ça le meilleur joueur de l’histoire », lance l'ancien milieu de terrain. Forcément le nom de Messi, son éternel rival, étant cité, le quintuple Ballon d'Or ne pouvait pas laisser filer et a donc montré qu'il était d'accord avec Felipe Melo

Cristiano Ronaldo ne lâche pas l'affaire

Felipe Melo n'est pas le seul à monter au créneau et dans le même sens. Arturo Vidal a pris lui aussi la défense du Portugais, un joueur qu'il place parmi les quatre meilleurs footballeurs de l'histoire de ce sport. « Il a tout mon soutien, certains entraîneurs ne respectent rien », explique l'international chilien, qui estime que Jorge Jesus n'est pas à la hauteur concernant le traitement de Cristiano Ronaldo. De quoi attiser la colère des fans de CR7, lesquels sont au taquet depuis quelques jours et ne digèrent par ce crime de lèse-majesté.