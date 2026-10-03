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Cristiano Ronaldo déclare la guerre d'un simple like

Foot Mondial
parJérôme Capton
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Après la tragi-comédie vécue cette semaine, Cristiano Ronaldo veut visiblement en découdre avec les instances du football portugais. Alors que sans lui ses coéquipiers se sont imposés au Danemark, CR7 a mis le feu sur Instagram.
Il aura suffi d'un « like » pour rallumer la mèche. Cristiano Ronaldo a aimé sur Instagram la publication d'un Felipe Melo remonté contre le traitement réservé à la star par la sélection portugaise, et forcément ce soutien ne passe pas inaperçu. Car, en creux, l'attaquant semble viser ses propres partenaires, ainsi que Jorge Jesus. Ce geste, en apparence anodin de CR7, pèse lourd, car forcément la star portugaise est suivie par des millions de followers et son like était fait pour être vu.
Que dit Felipe Melo ? Que le contraste est criant dans la manière dont CR7 est perçu au Portugal. « Il y a une différence flagrante entre la façon dont les Portugais traitent Cristiano Ronaldo et celle dont les Argentins traitent Lionel Messi. Je constate davantage de respect de la part des adversaires de Ronaldo que de la part de ses propres coéquipiers en sélection. Personne là-bas n’arrive à la cheville. On ne peut pas laisser partir comme ça le meilleur joueur de l’histoire », lance l'ancien milieu de terrain. Forcément le nom de Messi, son éternel rival, étant cité, le quintuple Ballon d'Or ne pouvait pas laisser filer et a donc montré qu'il était d'accord avec Felipe Melo

Cristiano Ronaldo ne lâche pas l'affaire

Felipe Melo n'est pas le seul à monter au créneau et dans le même sens. Arturo Vidal a pris lui aussi la défense du Portugais, un joueur qu'il place parmi les quatre meilleurs footballeurs de l'histoire de ce sport. « Il a tout mon soutien, certains entraîneurs ne respectent rien », explique l'international chilien, qui estime que Jorge Jesus n'est pas à la hauteur concernant le traitement de Cristiano Ronaldo. De quoi attiser la colère des fans de CR7, lesquels sont au taquet depuis quelques jours et ne digèrent par ce crime de lèse-majesté.
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Comme le terrain appartient à la mairie, il n'y aurait pas grand chose a vendre pour l'OM (quelle structure a besoin de 4 terrains d'entraînement et de vestiaires à Marseille à part l'OM) Déménager voudrait dire aller acheter un terrain (ou à nouveau le louer) puis construire sans pouvoir revendre la commanderie. Il serait donc étonnant de voir l'OM, dans ce contexte financier difficile, investir ailleurs alors qu'ils ne pourront pas revendre la commanderie

Cristiano Ronaldo déclare la guerre d'un simple like

Il tue sa sélection depuis au moins 4 ans c'est bon à un moment s'il est incapable de voir son niveau Ligue 2 c'est son problème. La prochaine fois tu acceptes d'être sur le banc c'est déjà un honneur d'y être avec un niveau pareil. Faits d'arme de Ronaldo en 4 ans : il a marqué contre l'Ouzbékistan, à côté de ça il ne défend jamais, reste planté comme un plot sur le terrain. Le respect à un moment si c'est le faire jouer titulaire jusqu'à 50 ans c'est bon quoi.

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Sur les 4 réponses possible, Seul l'achat par des saoudiens, ne tient pas la route...(Merci l'autre truffe de vezirian) Sinon j'aurais coché les 3:autres... En premier : Pure spéculation... Attendre l'accord d'adidas Et en suite,des actionnaires minoritaires viendront éventuellement (CMA CGM)🤞 Et pourquoi la vente du club Allez l'OM ! 👊⚽

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Sur le fond ok mais il est énervant Wallid dans sa façon de parler à force, tout le temps énervé. Sinon ça tape Dembele, qui rate son match certes, mais je vais faire le point en attaque globalement, notamment sur Olise parce que ça parle de lui comme d'un super joueur. Olise vous le trouvez vraiment monstrueux en EDF ? Il est totalement irrégulier par rapport au Bayern, dans le jeu il apporte quasiment rien contre la Turquie, et hier soir rien non plus, il marque sur coup franc c'est le seul truc qui sauve son match. En fait Olise actuellement il y'a un exploit personnel, le but contre le Belgique, et là un CF, mais sur les 3 matchs sous Zidane dans le jeu il est très moyen. Cherki, catastrophique lui, 200 touches de balle pour soit perdre le ballon soit, non perdre le ballon, faire des passes à un joueur mieux placé que lui ça doit le faire souffrir. Doue, sans doute l'offensif qui réussit le plus de dribbles, il aurait mérité de marquer contre les belges. Mbappe : dans le jeu il apporte en général rien, défensivement non plus, en revanche joueur le plus efficace de la sélection, devant le but y'a pas mieux. Dembele : pas mal dans le jeu contre la Turquie sur son apport au pressing et à la passe mais rien de dangereux pour lui. Belgique entrée insipide. Italie il commence bien sur le pressing mais ensuite plus rien à se mettre sous la dent, il va falloir trouver une connexion avec les autres offensifs. Lepaul : inexistant. Résumé : dans le jeu notre attaque est vraiment très moyenne dans les 30 derniers mètres, il reste beaucoup de travail et le numéro 9 n'est jamais trouvé ou presque. Dembele redescend beaucoup pour toucher le ballon, Lepaul à ce même poste était un fantôme. On est au début de l'ère Zidane, rien d'inquiétant, pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, tout n'est pas à jeter mais offensivement il va falloir faire des progrès considérables.

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