L'OM l'avoue, ses installations sont honteuses

L'OM l'avoue, ses installations sont honteuses

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parClaude Dautel
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Au moment où le Stade Rennais a inauguré son centre d'entraînement modernisé à 40 millions d'euros, du côté de l'Olympique de Marseille, on admet que la Commanderie n'est plus du tout à la hauteur des exigences pour un club comme l'OM.
Tandis que le PSG, l'OL, Lille ou plus récemment Rennes disposent d'installations ultramodernes pour leurs différentes équipes et leur centre de formation, l'OM commence à se sentir à l'étroit au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, lequel a été inauguré en 1991. Stéphane Richard l'a reconnu récemment, il va falloir trouver rapidement une solution car cela est clairement un point de plus en plus sensible pour l'Olympique de Marseille. S'exprimant ce samedi dans La Provence, Lassad Hasni, patron du centre de formation du club phocéen, admet que l'heure est venue de faire une mise à jour significative du côté de la Commanderie et probablement de déménager afin d'avoir des installations à la hauteur de ce qu'attend l'OM.

L'OM doit se moderniser

Soutenant son président, le patron de la formation marseillaise admet qu'au quotidien tout est devenu compliqué. « Ce n'est pas tout récent, on en a toujours parlé. À l'étroit, non. Mais vous avez bien vu nos installations. Il y a quatre terrains, pour trois équipes à la formation et une équipe professionnelle, donc il faut savoir bien s'organiser. Les académies modernes ont plusieurs terrains, pour s'entraîner de façon plus régulière, car la quantité et la qualité des entraînements augmentent. J'aime le cadre de La Commanderie, mais des infrastructures à la pointe, ça fait partie de la formation, explique Lassad Hasni, qui ne peut aller que dans le sens de son patron sur ce dossier. Je rejoins mon président quand il dit que sur les infrastructures, l'OM doit s'améliorer. C'est normal (sourire). On avait déjà travaillé sur des supports, des projets à moyen ou court terme. Mais ça n'arrivera pas dès la saison prochaine (...) Mes échanges portent plutôt sur combien et quels types de terrain, que faut-il dans le bâtiment de la formation, etc. Pour le reste, c'est ma direction qui s'en occupe, qui y travaille d'arrache-pied. »

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En 2024, et dans le cadre du fameux plan triennal présenté par Pablo Longoria et Frank McCourt, l'idée d'un déménagement du centre d'entraînement à Trets, une ville proche de Marseille, où l'équipe de France olympique s'était préparée aux JO de Paris, avait été évoquée. Cet emplacement tient toujours la corde, mais trois ans plus tard le dossier n'a toutefois pas avancé. A voir si avec les finances actuelles, Stéphane Richard va pouvoir aller plus sur ce dossier qui devient tout de même une priorité absolue.
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Comme le terrain appartient à la mairie, il n'y aurait pas grand chose a vendre pour l'OM (quelle structure a besoin de 4 terrains d'entraînement et de vestiaires à Marseille à part l'OM) Déménager voudrait dire aller acheter un terrain (ou à nouveau le louer) puis construire sans pouvoir revendre la commanderie. Il serait donc étonnant de voir l'OM, dans ce contexte financier difficile, investir ailleurs alors qu'ils ne pourront pas revendre la commanderie

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Il tue sa sélection depuis au moins 4 ans c'est bon à un moment s'il est incapable de voir son niveau Ligue 2 c'est son problème. La prochaine fois tu acceptes d'être sur le banc c'est déjà un honneur d'y être avec un niveau pareil. Faits d'arme de Ronaldo en 4 ans : il a marqué contre l'Ouzbékistan, à côté de ça il ne défend jamais, reste planté comme un plot sur le terrain. Le respect à un moment si c'est le faire jouer titulaire jusqu'à 50 ans c'est bon quoi.

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Sur les 4 réponses possible, Seul l'achat par des saoudiens, ne tient pas la route...(Merci l'autre truffe de vezirian) Sinon j'aurais coché les 3:autres... En premier : Pure spéculation... Attendre l'accord d'adidas Et en suite,des actionnaires minoritaires viendront éventuellement (CMA CGM)🤞 Et pourquoi la vente du club Allez l'OM ! 👊⚽

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60-70 c'est trop court pour l'avenir il faut 80-90

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Sur le fond ok mais il est énervant Wallid dans sa façon de parler à force, tout le temps énervé. Sinon ça tape Dembele, qui rate son match certes, mais je vais faire le point en attaque globalement, notamment sur Olise parce que ça parle de lui comme d'un super joueur. Olise vous le trouvez vraiment monstrueux en EDF ? Il est totalement irrégulier par rapport au Bayern, dans le jeu il apporte quasiment rien contre la Turquie, et hier soir rien non plus, il marque sur coup franc c'est le seul truc qui sauve son match. En fait Olise actuellement il y'a un exploit personnel, le but contre le Belgique, et là un CF, mais sur les 3 matchs sous Zidane dans le jeu il est très moyen. Cherki, catastrophique lui, 200 touches de balle pour soit perdre le ballon soit, non perdre le ballon, faire des passes à un joueur mieux placé que lui ça doit le faire souffrir. Doue, sans doute l'offensif qui réussit le plus de dribbles, il aurait mérité de marquer contre les belges. Mbappe : dans le jeu il apporte en général rien, défensivement non plus, en revanche joueur le plus efficace de la sélection, devant le but y'a pas mieux. Dembele : pas mal dans le jeu contre la Turquie sur son apport au pressing et à la passe mais rien de dangereux pour lui. Belgique entrée insipide. Italie il commence bien sur le pressing mais ensuite plus rien à se mettre sous la dent, il va falloir trouver une connexion avec les autres offensifs. Lepaul : inexistant. Résumé : dans le jeu notre attaque est vraiment très moyenne dans les 30 derniers mètres, il reste beaucoup de travail et le numéro 9 n'est jamais trouvé ou presque. Dembele redescend beaucoup pour toucher le ballon, Lepaul à ce même poste était un fantôme. On est au début de l'ère Zidane, rien d'inquiétant, pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, tout n'est pas à jeter mais offensivement il va falloir faire des progrès considérables.

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