L'OM l'avoue, ses installations sont honteuses

Au moment où le Stade Rennais a inauguré son centre d'entraînement modernisé à 40 millions d'euros, du côté de l'Olympique de Marseille, on admet que la Commanderie n'est plus du tout à la hauteur des exigences pour un club comme l'OM.

Tandis que le PSG, l'OL, Lille ou plus récemment Rennes disposent d'installations ultramodernes pour leurs différentes équipes et leur centre de formation, l'OM commence à se sentir à l'étroit au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, lequel a été inauguré en 1991. Stéphane Richard l'a reconnu récemment, il va falloir trouver rapidement une solution car cela est clairement un point de plus en plus sensible pour l'Olympique de Marseille. S'exprimant ce samedi dans La Provence, Lassad Hasni, patron du centre de formation du club phocéen, admet que l'heure est venue de faire une mise à jour significative du côté de la Commanderie et probablement de déménager afin d'avoir des installations à la hauteur de ce qu'attend l'OM.

L'OM doit se moderniser

Soutenant son président, le patron de la formation marseillaise admet qu'au quotidien tout est devenu compliqué. « Ce n'est pas tout récent, on en a toujours parlé. À l'étroit, non. Mais vous avez bien vu nos installations. Il y a quatre terrains, pour trois équipes à la formation et une équipe professionnelle, donc il faut savoir bien s'organiser. Les académies modernes ont plusieurs terrains, pour s'entraîner de façon plus régulière, car la quantité et la qualité des entraînements augmentent. J'aime le cadre de La Commanderie, mais des infrastructures à la pointe, ça fait partie de la formation, explique Lassad Hasni, qui ne peut aller que dans le sens de son patron sur ce dossier. Je rejoins mon président quand il dit que sur les infrastructures, l'OM doit s'améliorer. C'est normal (sourire). On avait déjà travaillé sur des supports, des projets à moyen ou court terme. Mais ça n'arrivera pas dès la saison prochaine (...) Mes échanges portent plutôt sur combien et quels types de terrain, que faut-il dans le bâtiment de la formation, etc. Pour le reste, c'est ma direction qui s'en occupe, qui y travaille d'arrache-pied. »

En 2024, et dans le cadre du fameux plan triennal présenté par Pablo Longoria et Frank McCourt, l'idée d'un déménagement du centre d'entraînement à Trets, une ville proche de Marseille, où l'équipe de France olympique s'était préparée aux JO de Paris, avait été évoquée. Cet emplacement tient toujours la corde, mais trois ans plus tard le dossier n'a toutefois pas avancé. A voir si avec les finances actuelles, Stéphane Richard va pouvoir aller plus sur ce dossier qui devient tout de même une priorité absolue.