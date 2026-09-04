L'OL boudé contre Auxerre, les raisons dévoilées

L'OL enchaine à domicile contre Auxerre ce vendredi, avec l'obligation de gagner pour inverser la tendance des deux derniers matchs. Le public ne sera pas vraiment au rendez-vous pour plusieurs raisons.

L’emballement généré par les tours qualificatifs de la Ligue des Champions n’aura pas duré. Le Groupama Stadium va sonner creux ce vendredi pour la réception de l’AJ Auxerre. Trois matchs à domicile en 10 jours, un horaire inadapté et des résultats assez décevants, le stade de Décines sera très loin d’être rempli pour la réception de la lanterne rouge après deux journées.

Deux matchs à moins de 40.000 spectateurs

Le Progrès dévoile à quelques heures du match que l’OL attend 35.000 spectateurs pour le match de ce vendredi. L'horaire de la rencontre, les bouchons attendus (et on ne parle pas de la gastronomie), la nouvelle organisation nécessaire pour se garer avec des parkings désormais tous payants, et l’enchainement des matchs va provoquer une disette rare. Le quotidien régional souligne ainsi que, avec Le Havre et Auxerre, le Groupama Stadium va attirer moins de 40.000 spectateurs pour deux matchs d’affilée.

En plus des raisons évoquées, les violences autour du stade lors des derniers matchs n’aident pas à convaincre les indécis, laisse entendre Le Progrès : « L’horaire n’est pas un allié des gens encore au travail ou sur le point de boucler la journée, avec en outre une rocade très chargée à cette heure de pointe. Les récentes agressions violentes à caractère raciste survenues aux abords du stade ont-elles aussi pesé ? ».

En tout cas, l’OL aura besoin de son public cette saison, pour rester dans les premières places et bien figurer en Europa League, où là aussi, les affiches seront parfois à des horaires difficiles et en semaine. Lyon aura une réception de gala en octobre avec la venue du Crystal Palace de Pierre Sage, une belle affiche contre Leverkusen, mais aussi des matchs moins prestigieux contre Lillestrom, et l’Union Saint-Gilloise.