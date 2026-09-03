PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool

Pour ses premières séances d’entraînement avec Liverpool, Bradley Barcola fait déjà forte impression. Le manager Andoni Iraola voit le Français en bonne forme malgré sa mise à l’écart au Paris Saint-Germain.

Quatre jours après sa signature, Bradley Barcola pourrait faire ses débuts avec Liverpool. L’ailier recruté pour 145 millions d’euros a des chances de disputer le match de Premier League sur le terrain d’Ipswich Town vendredi. Sa participation fait l’objet d’une réflexion dans le staff d’Andoni Iraola. Attentif aux séances du Français, le manager des Reds constate que sa recrue dispose d’une bonne condition physique. Sa mise à l’écart au Paris Saint-Germain ne l’a pas empêché de se maintenir en forme.

« Nous sommes très contents de Bradley, a commenté le coach espagnol en conférence de presse. C'était notre priorité de recruter un très, très bon joueur à ce poste. Je pense qu'il est arrivé avec la bonne mentalité. J'ai aimé qu'il veuille absolument venir à Liverpool. Il voulait seulement venir ici et je pense que c'est un premier signe positif. Sachant le joueur qu'il est et les trophées qu'il a récemment remportés, je pense qu'il est aussi venu avec l'envie de nous aider. Je suis très content de l'avoir. »

Barcola aligné dès vendredi ?

« Il s'est bien entraîné avec nous. Si tout se passe bien à l'entraînement aujourd'hui (jeudi), il sera disponible pour demain. S'il pourra débuter la rencontre ? C'est une bonne question. Je le sens en forme. Il a fait trois séances d'entraînement avec nous. C'est vrai qu'il n'a pas eu de temps de jeu en pré-saison mais il s'est entraîné normalement avec le groupe. Nous devrons prendre une décision. Il est en forme mais nous devons aussi tenir compte de son absence de temps de jeu en pré-saison », a nuancé Andoni Iraola, impatient de voir Bradley Barcola à l’œuvre en Premier League.