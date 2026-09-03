PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.
Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...
oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match
je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|1
|0
|3
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|3
|4
|2
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|2
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|1
|0
|3
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|2
|4
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|1
|1
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|5
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|5
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|2
|2
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|2
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|0
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|5
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|2
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|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
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|4
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|1
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|0
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|1
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|3
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|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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