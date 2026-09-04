Hamza Abdelkarim

Le Barça met une clause anti-PSG sur sa nouvelle pépite

PSG04 sept. , 8:20
parAlexis Rose
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Pour éviter de perdre un nouveau talent à bas prix comme Dro Fernández et pour éloigner la menace du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est en train de prolonger le contrat de sa nouvelle pépite, Hamza Abdelkarim.
En l'absence de Robert Lewandowski, parti finir sa carrière à Chicago en MLS, le Barça s’est reposé sur le talent du jeune Hamza Abdelkarim durant la préparation estivale. Arrivé en provenance du club égyptien d’Al Ahly pour 1,5 million d’euros au cours des derniers mois, l’attaquant a vite répondu présent en terminant avec le statut de meilleur buteur estival du Barça avec quatre réalisations. S’il n’a joué que quatre minutes depuis la reprise de la Liga, le joueur de 18 ans a déjà mis tout le monde d’accord en Catalogne. Si bien que selon les informations du journal local Sport, la direction du Barça a rencontré Christian Emile, l'agent de l'attaquant égyptien, à la Ciutat Esportiva en début de semaine pour poser les bases d’un nouveau contrat.

Une nouvelle clause libératoire de 150 ME ?

Pleinement convaincu par la nécessité d'améliorer les conditions contractuelles du joueur, le Barça a déjà bien avancé dans les négociations. Il faut dire que le club catalan ne doit pas traîner pour éviter de subir une nouvelle affaire Dro Fernández. Piqué par le PSG avec une levée de la clause libératoire à 8 millions d’euros, le milieu espagnol a déçu tout le monde. Le club culé était persuadé que Dro Fernandez, avant même de s'être imposé, continuerait dans son club formateur en ignorant les appels du pied de Luis Enrique.
C’est donc pour éviter un départ non voulu et à moindre coût que le FCB négocie un nouveau contrat avec Hamza Abdelkarim. Dans celui-ci, la clause libératoire de l’Egyptien pourrait passer de 15 ME à 150 ME. Une manière de protéger sa nouvelle pépite, qui dispose pour l’instant d’une clause bien trop abordable pour les autres clubs. Mais dans les semaines à venir, Hamza Abdelkarim devrait signer un nouveau bail, et le Barça devrait éloigner la menace directe du PSG.

Lire aussi

Dro ne joue pas, l'Espagne agresse le PSGDro ne joue pas, l'Espagne agresse le PSG
Articles Recommandés
Officiel Lasse Vend Nguessan A Liverpool
ASSE

Officiel : L’ASSE vend N’Guessan à Liverpool

Pour Aider Lom Il Met Sa Carriere En Jeu
OM

Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu

Kvaratskhelia Le Psg En Alerte Rouge
PSG

Kvaratskhelia, le PSG en alerte rouge

Le Coup De Gueule De Letang Ca Chauffe Deja A Lille
LOSC

Le coup de gueule de Letang, ça chauffe déjà à Lille

Fil Info

04 sept. , 10:21
Officiel : L’ASSE vend N’Guessan à Liverpool
04 sept. , 10:00
Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu
04 sept. , 9:40
Kvaratskhelia, le PSG en alerte rouge
04 sept. , 9:20
Le coup de gueule de Letang, ça chauffe déjà à Lille
04 sept. , 9:00
TV : Elle arrive à la LFP, Ligue 1+ en grand danger
04 sept. , 8:40
OL : Mercato réussi, Fonseca n'aura aucune excuse
04 sept. , 8:00
Longoria invente un deal qui va plomber l'OM en 2027
04 sept. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée
03 sept. , 23:00
TV : OM - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu

Il va nous faire une Umtiti. Tres risqué de faire ca, encore + pour un joueur très musculeux. Au premier decoupage venu, il va morfler.

Kvaratskhelia, le PSG en alerte rouge

Pour les petits malins du style Kiki Boulard qui veulent partir libres en fin de contrat ,(c'est leur droit) Il y a une solution , Derniere année de contrat , frigo toute l'année , meme pas en espoir , c'est aussi le droit du club , (choix de l'entraineur)

Le coup de gueule de Letang, ça chauffe déjà à Lille

Il a choisi un coach inexpérimenté, pour son nom, dont le court passage à Botafogo a été un échec. Il ne peut que s'en prendre à lui-même.

Le Barça met une clause anti-PSG sur sa nouvelle pépite

ben ,il faut le recruter avant qu'il signe son contrat Ca leur passera l'envie de faire des clauses abusives

Longoria invente un deal qui va plomber l'OM en 2027

Non Longoria a fait ce que Mc Court lui a demandé , la preuve il lui a fait un chèque pour qu'il la ferme.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
2Monaco logo
Monaco
62200303
3Paris logo
Paris
42110303
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading