Le Barça met une clause anti-PSG sur sa nouvelle pépite

Pour éviter de perdre un nouveau talent à bas prix comme Dro Fernández et pour éloigner la menace du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone est en train de prolonger le contrat de sa nouvelle pépite, Hamza Abdelkarim.

En l'absence de Robert Lewandowski, parti finir sa carrière à Chicago en MLS, le Barça s’est reposé sur le talent du jeune Hamza Abdelkarim durant la préparation estivale. Arrivé en provenance du club égyptien d’Al Ahly pour 1,5 million d’euros au cours des derniers mois, l’attaquant a vite répondu présent en terminant avec le statut de meilleur buteur estival du Barça avec quatre réalisations. S’il n’a joué que quatre minutes depuis la reprise de la Liga , le joueur de 18 ans a déjà mis tout le monde d’accord en Catalogne. Si bien que selon les informations du journal local Sport , la direction du Barça a rencontré Christian Emile, l'agent de l'attaquant égyptien, à la Ciutat Esportiva en début de semaine pour poser les bases d’un nouveau contrat.

Une nouvelle clause libératoire de 150 ME ?

Pleinement convaincu par la nécessité d'améliorer les conditions contractuelles du joueur, le Barça a déjà bien avancé dans les négociations. Il faut dire que le club catalan ne doit pas traîner pour éviter de subir une nouvelle affaire Dro Fernández. Piqué par le PSG avec une levée de la clause libératoire à 8 millions d’euros, le milieu espagnol a déçu tout le monde. Le club culé était persuadé que Dro Fernandez, avant même de s'être imposé, continuerait dans son club formateur en ignorant les appels du pied de Luis Enrique.