Officiel : L’ASSE vend N’Guessan à Liverpool
Djylian N'Guessan

Officiel : L’ASSE vend N’Guessan à Liverpool

ASSE04 sept. , 10:21
parEric Bethsy
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Prêté au Stade Brestois cet été, Djylian N'Guessan n’appartiendra plus à l’AS Saint-Etienne dans quelques mois. L’attaquant de 18 ans sera officiellement transféré à Liverpool en janvier prochain. On parle d’une opération estimée à 7,5 millions d’euros pour le Stéphanois qui refuse de prolonger alors que son contrat expire en juin 2027. A noter que le futur Red terminera bien la saison en prêt à Brest.
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Il va nous faire une Umtiti. Tres risqué de faire ca, encore + pour un joueur très musculeux. Au premier decoupage venu, il va morfler.

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Pour les petits malins du style Kiki Boulard qui veulent partir libres en fin de contrat ,(c'est leur droit) Il y a une solution , Derniere année de contrat , frigo toute l'année , meme pas en espoir , c'est aussi le droit du club , (choix de l'entraineur)

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Il a choisi un coach inexpérimenté, pour son nom, dont le court passage à Botafogo a été un échec. Il ne peut que s'en prendre à lui-même.

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ben ,il faut le recruter avant qu'il signe son contrat Ca leur passera l'envie de faire des clauses abusives

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Non Longoria a fait ce que Mc Court lui a demandé , la preuve il lui a fait un chèque pour qu'il la ferme.

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