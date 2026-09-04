Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu

Il va nous faire une Umtiti. Tres risqué de faire ca, encore + pour un joueur très musculeux. Au premier decoupage venu, il va morfler.
Pour les petits malins du style Kiki Boulard qui veulent partir libres en fin de contrat ,(c'est leur droit) Il y a une solution , Derniere année de contrat , frigo toute l'année , meme pas en espoir , c'est aussi le droit du club , (choix de l'entraineur)
Il a choisi un coach inexpérimenté, pour son nom, dont le court passage à Botafogo a été un échec. Il ne peut que s'en prendre à lui-même.
ben ,il faut le recruter avant qu'il signe son contrat Ca leur passera l'envie de faire des clauses abusives
Non Longoria a fait ce que Mc Court lui a demandé , la preuve il lui a fait un chèque pour qu'il la ferme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|2
|2
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|0
|3
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|3
|4
|2
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|5
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|0
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|3
|8
|-5
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