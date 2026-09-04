Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu

Sérieusement blessé au genou à Monaco, Tochukwu Nnadi a refusé de se faire opérer du genou afin de revenir plus rapidement pour aider l'OM cette saison.

Longtemps fermée, la porte de l’équipe première est désormais ouverte pour les jeunes de l’OM. Le mercato à l’économie avec que des ventes et aucune recrue va obliger Bruno Genesio à solliciter des éléments prometteurs dès les prochaines semaines, avec l’Europa League qui arrive également. L’occasion de montrer ce que le centre de formation ou les joueurs moins connus ont dans le ventre.

Intéressant pendant la préparation et sur ses premières apparitions, Tochukwu Nnadi a connu un vrai coup dur dimanche soir sur la pelouse de Monaco. Le milieu de terrain, qui était entré en jeu à la pause, s’est blessé après moins de 30 minutes. Une blessure sérieuse au genou, qui aurait du déboucher sur une opération et une absence de plusieurs mois normalement.

Nnadi prend un gros risque et le sait bien

Mais selon les informations de La Provence, le Nigérian a décidé de tenter une autre option, qui ressemble toujours à du quitte ou double. Si l’opération ligamentaire est privilégiée pour une rééducation pleine mais très longue, il est possible d’éviter ce passage sur le billard avec des soins, de la rééducation et du renforcement bien ciblé.

« Beaucoup lui conseillaient de se faire opérer immédiatement. C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision », a fait savoir son agent à La Provence. « Nous sommes conscients des risques. Nous savons qu’il pourrait y avoir de la douleur. Nous savons que ce ne sera pas facile. Mais c’est la décision de Nnadi », a fait savoir le représentant du joueur de l’OM, qui espère ainsi revenir dans quelques semaines si les médecins voient une nette amélioration de sa situation.

Un pari validé à tous les niveaux, et qui devrait permettre à Nnadi de rejouer avant la fin de l’année civile, alors que sa saison était grandement compromise en cas d’opération. Le risque est toutefois réel, car si cette solution ne fonctionne pas, le Nigérian aura perdu beaucoup de temps et devra ensuite se faire opérer, avec l’indisponibilité qui va avec.