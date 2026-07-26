Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^
Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil
Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons
J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...
Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^
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🚨❌ BREAKING | Upon enquiry from Sky, PSG confirm: “PSG has this evening formally withdrawn its interest in, and bids for, Yan Diomande. The asking transfer fee and salary demands were completely disproportionate and distortive - and PSG will not break its principles of