Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

PSG26 juil. , 21:48
parGuillaume Conte
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Fin brutale pour la signature de Yan Diomandé, promis au PSG depuis des mois, mais qui commençait à devenir trop exigeant, tout comme son club du RB Leipzig.
C’est suffisamment rare pour être souligné, mais le PSG a pris la parole dans le dossier Yan Diomandé. Depuis des semaines, l’ailier ivoirien était courtisé par le club de la capitale, qui appréciait ses qualités et discutait avec le RB Leipzig, malgré la gourmandise du club allemand. L’accord semblait en bonne voie, d’autant que le joueur avait donné sa préférence à Paris, un élément important aux yeux de Luis Enrique et Luis Campos.
Mais, voyant que le PSG mettait du temps à finaliser son transfert, le Real Madrid s’est réveillé et a approché Leipzig et Diomandé. L’ailier ivoirien s’est montré réceptif et semble désormais se diriger vers la capitale espagnole. Mais la carte de la surenchère ne pourra pas être jouée, car le PSG a informé officiellement de nombreux médias, notamment Fabrizio Romano et Sky Sports Deutschland, qu’il n’était plus intéressé par l’Ivoirien.
« Le PSG a totalement mis un terme à son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Le montant du transfert demandé et les demande salariales sont complètement disproportionnées et déraisonnables. Le PSG ne mettra pas en danger ses principes de management financier raisonnable et d’équilibre de l’équipe », a ouvertement expliqué le club parisien, qui tenait à faire savoir qui Yan Diomandé ne rejoindra donc pas le double champion d’Europe. Une dernière approche de Luis Campos aurait eu lieu dans la semaine, mais Leipzig a continué de demander 120 ME, trop éloigné du prix estimé par Paris.
Le champ est désormais libre pour le Real Madrid, qui à défaut d’avoir Michael Olise, va très certainement se payer le joueur du RB Leipzig. Pour le PSG, c’est à la fois le club allemand et le joueur ivoirien qui ont été trop gourmands, dans une prise de parole rare de la part du champion de France.
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Derniers commentaires

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

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