Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Luis Enrique le jure, le PSG n'a pas perdu au change lors de ce mercato estival 2026, malgré le départ de Bradley Barcola à Liverpool.

C’est le gros transfert de cette fin de mercato en France. Bradley Barcola, pépite de l’Olympique Lyonnais qui a explosé au PSG, a pris la direction de Liverpool après un bras de fer en douceur avec son club. Ne souhaitant pas prolonger, l’ailier international français a été mis de côté à la reprise, rendant son transfert inéluctable. Les Reds ont pris leur temps, mais ont bouclé cette opération d’un total de 140 millions d’euros pour récupérer le double champion d’Europe.

Luis Enrique adore le mercato du PSG

Le PSG s’est bien rattrapé au mercato, faisant notamment venir sur le plan offensif des joueurs comme Maghnès Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts. Résultat, pour Luis Enrique, tout le monde a été gagnant dans l’opération Bradley Barcola, et l’entraineur espagnol ne regrette pas une seconde le départ de l’ailier tricolore, à qui il ne pouvait pas donner plus de temps de jeu.

« C’est fini. Mon bilan, c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive ont fait un travail incroyable, je suis très content. Les joueurs qui sont partis, Ramos, Lee, Mbaye et Barcola ont été des joueurs très importants dans la conquête des trophées des deux dernières années, je leur souhaite le meilleur. C’était nécessaire car on a besoin de redonner de l’énergie à l’équipe, en termes de mentalité et d’ambition. Barcola, c’est un peu différent. Il a beaucoup grandi à Paris après son arrivée en provenance de Lyon, il a fait grandir l’équipe aussi avec sa performance mais il voulait plus de temps de jeu. Je ne peux pas lui garantir cela. Tout le monde gagne à cette situation, je l’accepte et je lui souhaite le meilleur. C’était un mercato exceptionnel et on est très contents », a fait savoir Luis Enrique, persuadé que le PSG sera encore plus fort malgré le départ de Bradley Barcola.

Pour le moment, cela ne saute pas aux yeux, mais Luis Enrique l’a répété pendant cette conférence de presse, un temps d’adaptation est nécessaire pour que les recrues trouvent leurs marques et apportent leur plein potentiel au PSG cette saison.