Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

PSG03 sept. , 16:00
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Luis Enrique le jure, le PSG n'a pas perdu au change lors de ce mercato estival 2026, malgré le départ de Bradley Barcola à Liverpool.
C’est le gros transfert de cette fin de mercato en France. Bradley Barcola, pépite de l’Olympique Lyonnais qui a explosé au PSG, a pris la direction de Liverpool après un bras de fer en douceur avec son club. Ne souhaitant pas prolonger, l’ailier international français a été mis de côté à la reprise, rendant son transfert inéluctable. Les Reds ont pris leur temps, mais ont bouclé cette opération d’un total de 140 millions d’euros pour récupérer le double champion d’Europe.

Luis Enrique adore le mercato du PSG

Le PSG s’est bien rattrapé au mercato, faisant notamment venir sur le plan offensif des joueurs comme Maghnès Akliouche, Ferran Torres et Mika Godts. Résultat, pour Luis Enrique, tout le monde a été gagnant dans l’opération Bradley Barcola, et l’entraineur espagnol ne regrette pas une seconde le départ de l’ailier tricolore, à qui il ne pouvait pas donner plus de temps de jeu.
« C’est fini. Mon bilan, c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive ont fait un travail incroyable, je suis très content. Les joueurs qui sont partis, Ramos, Lee, Mbaye et Barcola ont été des joueurs très importants dans la conquête des trophées des deux dernières années, je leur souhaite le meilleur. C’était nécessaire car on a besoin de redonner de l’énergie à l’équipe, en termes de mentalité et d’ambition. Barcola, c’est un peu différent. Il a beaucoup grandi à Paris après son arrivée en provenance de Lyon, il a fait grandir l’équipe aussi avec sa performance mais il voulait plus de temps de jeu. Je ne peux pas lui garantir cela. Tout le monde gagne à cette situation, je l’accepte et je lui souhaite le meilleur. C’était un mercato exceptionnel et on est très contents », a fait savoir Luis Enrique, persuadé que le PSG sera encore plus fort malgré le départ de Bradley Barcola.
Pour le moment, cela ne saute pas aux yeux, mais Luis Enrique l’a répété pendant cette conférence de presse, un temps d’adaptation est nécessaire pour que les recrues trouvent leurs marques et apportent leur plein potentiel au PSG cette saison.

Lire aussi

PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter LiverpoolPSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool
Zaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquerZaïre-Emery sur le départ, le PSG peut paniquer
Articles Recommandés
10e J Lens Om En Affiche Sur Ligue 1
Ligue 1

10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+

Un But Contre Lol Et Il Fonce A Lasse
ASSE

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

Om Angel Gomes Accepte De Baisser Son Salaire
OM

OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Barcola Liverpool
PSG

PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool

Fil Info

03 sept. , 16:33
10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+
03 sept. , 16:30
Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE
03 sept. , 15:30
OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire
03 sept. , 15:00
PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool
03 sept. , 14:40
Surprise, Golovin va quitter Monaco
03 sept. , 14:20
Nantes : Kita adopte une attitude choquante
03 sept. , 14:00
TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+
03 sept. , 13:40
Lens a tenté un coup énorme au Bayern Munich
03 sept. , 13:20
L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

Derniers commentaires

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

Parce que c'est une analyse la bouse que tu ponds? Comme prévu tu ne réponds pas à la question et tu disparais. Plus de son plus d'image et on change du sujet... Apprends que la direction sportive de Lyon c'est un type qui vient de Marseille début de l'époque Longoria les 2 premières années. Tu sais l'époque dont tu dis qu'il n'y a que de la merde qui a été fait... Donc selon toi c'est un tocard à Marseille mais un génie à Lyon. Elle est là ton analyse, la tchoin. Même quand tu essaies de dévier de sujet tu passes encore pour un con. Mais, en même temps, qui ça surprend? Et bravo pour ton dernier paragraphe. Il ressemble trait pour trait à la gerbe que tu fais tout les soirs pour noyer ton chagrin d'être toi. Qu'est-ce tu veux que je répondes à ça? Un mélange de réaction de certains supporters, mêlé à la décision d'un coach, des exagérations sur une estimation de joueurs d'on ne sait qui, et de décisions de dirigeants et de coachs, comme si tout ça était une seule et même personne. Je ne sais pas quoi te dire à part: va te faire soigner la tchoin.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading