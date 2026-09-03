Guerreiro

Lens a tenté un coup énorme au Bayern Munich

Lens03 sept. , 13:40
parEric Bethsy
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Capable de réussir de jolis coups, le Racing Club de Lens a regardé du côté du Bayern Munich cet été. Les Sang et Or ont pensé à profiter de la situation de Raphaël Guerreiro, laissé libre par les Bavarois, avant de privilégier d’autres pistes.
Jean-Louis Leca a encore frappé. Connu pour sa capacité à réaliser de jolis coups en toute discrétion, le directeur sportif du Racing Club de Lens s’est de nouveau distingué en attirant Jean-Clair Todibo. Le dirigeant a conclu le prêt sans option d’achat du défenseur central de West Ham qui attendait l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Une belle réussite pour l’ancien gardien qui aurait pu frapper encore plus fort avec Raphaël Guerreiro (32 ans).
Selon les informations de L’Equipe, le club artésien a étudié la piste menant à l’international portugais. Le dossier représentait une belle affaire puisque le Bayern Munich l’a laissé partir libre cet été. Aucune indemnité de transfert n’était donc nécessaire pour recruter l’ex-Bavarois. Mais le quotidien sportif ajoute que le Racing Club de Lens a finalement décidé de ne pas aller plus loin. Le vice-champion de France a privilégié d’autres pistes et Raphaël Guerreiro n’a toujours pas rebondi. Une situation plutôt étonnante quand on connaît le profil du gaucher.

Lens a finalement reculé

Passé par le FC Lorient et le Borussia Dortmund, le latéral gauche formé au Stade Malherbe Caen représente une valeur sûre et possède l’avantage d’évoluer à plusieurs postes. Le natif du Blanc-Mesnil en région parisienne peut aussi briller plus haut sur le couloir gauche ou au cœur du milieu de terrain. Sa polyvalence, son expérience et la qualité de son pied gauche auraient pu rendre service aux Sang et Or. Mais nul doute que Jean-Louis Leca avait de bonnes raisons de s’abstenir, lui qui doit respecter la grille salariale mise en place par ses supérieurs.
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OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.

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Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn

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On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...

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oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner

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