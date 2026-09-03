Lens a tenté un coup énorme au Bayern Munich

Capable de réussir de jolis coups, le Racing Club de Lens a regardé du côté du Bayern Munich cet été. Les Sang et Or ont pensé à profiter de la situation de Raphaël Guerreiro, laissé libre par les Bavarois, avant de privilégier d’autres pistes.

Jean-Louis Leca a encore frappé. Connu pour sa capacité à réaliser de jolis coups en toute discrétion, le directeur sportif du Racing Club de Lens s’est de nouveau distingué en attirant Jean-Clair Todibo. Le dirigeant a conclu le prêt sans option d’achat du défenseur central de West Ham qui attendait l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Une belle réussite pour l’ancien gardien qui aurait pu frapper encore plus fort avec Raphaël Guerreiro (32 ans).

Selon les informations de L’Equipe, le club artésien a étudié la piste menant à l’international portugais. Le dossier représentait une belle affaire puisque le Bayern Munich l’a laissé partir libre cet été. Aucune indemnité de transfert n’était donc nécessaire pour recruter l’ex-Bavarois. Mais le quotidien sportif ajoute que le Racing Club de Lens a finalement décidé de ne pas aller plus loin. Le vice-champion de France a privilégié d’autres pistes et Raphaël Guerreiro n’a toujours pas rebondi. Une situation plutôt étonnante quand on connaît le profil du gaucher.

Lens a finalement reculé

Passé par le FC Lorient et le Borussia Dortmund, le latéral gauche formé au Stade Malherbe Caen représente une valeur sûre et possède l’avantage d’évoluer à plusieurs postes. Le natif du Blanc-Mesnil en région parisienne peut aussi briller plus haut sur le couloir gauche ou au cœur du milieu de terrain. Sa polyvalence, son expérience et la qualité de son pied gauche auraient pu rendre service aux Sang et Or. Mais nul doute que Jean-Louis Leca avait de bonnes raisons de s’abstenir, lui qui doit respecter la grille salariale mise en place par ses supérieurs.