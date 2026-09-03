Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

ASSE03 sept. , 16:30
parGuillaume Conte
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Affronter et marquer contre l'OL, c'est le rêve de tous les joueurs de l'ASSE. En attendant, la recrue Tamar Svetlin se confie sur le coup de pouce d'un ancien héros des Verts pour signer dans le Forez.
La rivalité entre l’OL et l’ASSE est bien connue en France, et elle franchit même quelques fois les frontières. C’est le cas en Slovénie, le pays de Tamar Svetlin. Le nouveau milieu de terrain des Verts a fait forte impression pour ses débuts, et il entend désormais aider le club stéphanois à remonter parmi l’élite. A 25 ans, le Slovène a quitté son pays en 2025 pour la Pologne, avant de rejoindre un an plus tard l’ASSE.

Robert Béric décisif pour sa venue à l'ASSE

Mais pour lui, jouer dans le Chaudron a une signification importante, car son compatriote Robert Béric a déjà porté le maillot vert avant lui, marquant même un but resté légendaire contre l’OL dans le derby.
Présent en conférence de presse ce jeudi avant d’enchainer contre Montpellier ce week-end, Tamar Svetlin a expliqué la petite histoire derrière son arrivée chez les Verts. « J'ai le même agent que Robert (Beric). Le monde du football en Slovénie est un petit milieu. Je l’ai eu avant d’arriver, il m’a aidé, parlé du club et de l’importance du foot ici. J’ai vu son but face à Lyon, beaucoup de personnes m’en ont parlé (rires). Ses mots m’ont aidé. Désormais, c'est à mon tour de lui souhaiter bonne chance pour son retour dans un club slovène », a même glissé le nouveau joueur de l’ASSE, qui fait référence au dernier défi de la carrière de l’avant-centre de 35 ans, passé par les Etats-Unis et la Chine avant de signer cet été à Koper, en D1 slovène.
Même en Slovénie, un but dans le derby comme avait su le faire Béric en 2019 face à l’OL marque toujours les esprits. Mais à moins d’un choc en Coupe de France, il faudra attendre au plus tôt la saison prochaine pour affronter le voisin rhodanien.

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OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn

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On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner

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