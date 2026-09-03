Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

Affronter et marquer contre l'OL, c'est le rêve de tous les joueurs de l'ASSE. En attendant, la recrue Tamar Svetlin se confie sur le coup de pouce d'un ancien héros des Verts pour signer dans le Forez.

La rivalité entre l’OL et l’ASSE est bien connue en France, et elle franchit même quelques fois les frontières. C’est le cas en Slovénie, le pays de Tamar Svetlin. Le nouveau milieu de terrain des Verts a fait forte impression pour ses débuts, et il entend désormais aider le club stéphanois à remonter parmi l’élite. A 25 ans, le Slovène a quitté son pays en 2025 pour la Pologne, avant de rejoindre un an plus tard l’ASSE.

Robert Béric décisif pour sa venue à l'ASSE

Mais pour lui, jouer dans le Chaudron a une signification importante, car son compatriote Robert Béric a déjà porté le maillot vert avant lui, marquant même un but resté légendaire contre l’OL dans le derby.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant d’enchainer contre Montpellier ce week-end, Tamar Svetlin a expliqué la petite histoire derrière son arrivée chez les Verts. « J'ai le même agent que Robert (Beric). Le monde du football en Slovénie est un petit milieu. Je l’ai eu avant d’arriver, il m’a aidé, parlé du club et de l’importance du foot ici. J’ai vu son but face à Lyon, beaucoup de personnes m’en ont parlé (rires). Ses mots m’ont aidé. Désormais, c'est à mon tour de lui souhaiter bonne chance pour son retour dans un club slovène », a même glissé le nouveau joueur de l’ASSE, qui fait référence au dernier défi de la carrière de l’avant-centre de 35 ans, passé par les Etats-Unis et la Chine avant de signer cet été à Koper, en D1 slovène.

Même en Slovénie, un but dans le derby comme avait su le faire Béric en 2019 face à l’OL marque toujours les esprits. Mais à moins d’un choc en Coupe de France, il faudra attendre au plus tôt la saison prochaine pour affronter le voisin rhodanien.