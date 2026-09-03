OL : Fofana est parti, Fonseca secoue ses joueurs

OL : Fofana est parti, Fonseca secoue ses joueurs

OL03 sept. , 17:00
parGael Anger
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Paulo Fonseca a demandé à ses joueurs de s'adapter rapidement aux changements tactiques que va provoquer le départ de Malick Fofana à l'OL.
Comme attendu, Malick Fofana a quitté l’Olympique Lyonnais dans les dernières heures du marché des transferts. Auteur d’un début de saison tonitruant, l’ailier belge a pris la direction de Sunderland après une ultime journée très compliquée et à rebondissements. Mais l’OL a fait sa grosse vente et a pu se permettre de recruter Keito Nakamura pour compenser ce départ sur l’aile gauche.

Nakamura, ce n'est pas Fofana

Toutefois, en conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca a tenu à mettre les choses au clair. Le Japonais arrivé en provenance du Stade de Reims n’a pas le même profil que Malick Fofana, et les joueurs autour de lui vont devoir s’adapter et changer leur façon de faire. Une mise à jour nécessaire pour continuer à être impactant offensivement.
« C’est différent. Malick Fofana est très fort dans les un-contre-un et rapide dans la profondeur. Keito Nakamura est davantage décisif dans les derniers mètres et plus à l’aise dans le jeu combiné. Il a inscrit beaucoup de buts avec Reims la saison dernière. Ce sont deux profils différents, mais Keito Nakamura est un joueur très efficace. Nous ne changerons rien aux intentions offensives de l’équipe. En revanche, notre jeu collectif devra s’adapter. Avec Malick Fofana, nous devions créer les conditions pour le placer en situation de un-contre-un. Keito Nakamura est davantage dans la combinaison et les associations : les joueurs devront évoluer plus proches les uns des autres », a prévenu l’entraineur lyonnais, pour qui il y a un gros travail tactique à faire pour changer tout ce qui a été fait dans la préparation pour mettre Malick Fofana dans les meilleures conditions.
Et l’OL n’a pas trop de temps à perdre, avec un nouveau match à domicile face à Auxerre ce vendredi, après les points perdus contre Le Havre le week-end dernier.
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Derniers commentaires

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ben oui c'est bien pour ça qu'il fini meilleur buteur de l'équipe l'année dernière ! Des nuls comme lui on les veut tous les jours,je sais pas si tu regardes les matchs,mais c'est bien grâce à lui qu'on a gagné bon nombre de matchs!!!

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