10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+

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Ligue 103 sept. , 16:33
parGuillaume Conte
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La LFP a dévoilé le programme de la 10e journées de Ligue 1.
Vendredi 6 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace
Samedi 7 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
AJ Auxerre – Paris FC
Samedi 7 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes
Dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+
Stade Rennais FC – LOSC
Dimanche 8 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+
Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais
Le Mans FC – AS Monaco
Angers SCO – OGC Nice
Havre AC – FC Lorient
Dimanche 8 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
RC Lens – Olympique de Marseille
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Derniers commentaires

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

ce niveau de seum... T' a du devenir completement dingue de nous voir gagner deux ldc consécutives... Ca t'a rendu encore plus con mdr

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

mais quel putain de footix celui là Va regarder du golf ou de tennis ! Qu'est ce qu'on en a foutre nous en tant que supporteurs qu'il finisse meilleur buteur partout si son équipe gagne pas ? mdr T'a cru que le but du foot c'etait d'avoir le 9 qui plante le plus ? t'es vraiment le roi des footix

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Tu vis dans un monde parallèle ! Ton Mr Statistiques est parti, bim, le PSG gagne deux ldc d'affilé ! Il débarque dans le club le plus titré au monde et ce club ne gagne plus rien lol T'es vraiment un clown

Le PSG ne veut pas voir Mbappé Ballon d’Or

Ca marche mieux depuis qu'il est parti ?????????????????????????

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

"Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs." Oh le faux-cul ce Létang ! Alors que le PSG a proposé une redistribution plus équilibrée des droits TV internationaux afin de soutenir les clubs privés de revenus européen, Létang fait partie de ceux qui s'y opposent. https://uploads.disquscdn.com/images/f84ff029c73971aa86439493b1215d8b9c8b06edc46b064faf8e03970661bb03.jpg

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