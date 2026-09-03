Kita

Nantes : Kita adopte une attitude choquante

FC Nantes03 sept. , 14:20
parEric Bethsy
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Lors de la soirée annuelle des partenaires du FC Nantes mercredi, Waldemar Kita a surpris ses collaborateurs. L’actionnaire des Canaris a clairement indiqué que le club n’était pas vendu, tout en laissant ouvertement la porte ouverte à un éventuel rachat dans les mois à venir.
Cité parmi les candidats à la remontée en Ligue 1 il y a encore quelques semaines, le FC Nantes ressemble davantage à une équipe à la lutte pour le maintien. Après quatre journées de Ligue 2, les Canaris occupent la dernière place du championnat avec trois défaites et un match nul. Un début de saison catastrophique qui a déjà poussé l’entraîneur Michel Der Zakarian vers la sortie.

Kita n'a plus envie

De quoi calmer l’enthousiasme de la direction. Ce qui explique peut-être le comportement étrange de Waldemar Kita. Lors de la soirée annuelle des partenaires du FC Nantes mercredi au château de Maubreuil à Carquefou, le propriétaire nantais a tenu à faire savoir que le club n’était pas vendu. Mais dans des discussions tenues avec plusieurs collaborateurs, l’homme d’affaires a choqué ses interlocuteurs. Le patron des Canaris n’a pas montré une énorme détermination, comme si l’idée de se séparer du FCN n’était pas pour lui déplaire.
« Contrairement aux autres années, on sent qu'il n'y a pas de détermination à rester, ils ont comme tourné la page, a témoigné un partenaire du club selon l’insider Emmanuel Merceron. Il signale juste que le club n'est pas encore vendu, qu'ils n'ont pas de projet concret de reprise, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont rester toute l'année. » Au risque de vendre son club à un moment défavorable, Waldemar Kita semble prêt à écouter les investisseurs éventuellement intéressés. La tendance redonnera sûrement espoir à de nombreux supporters en conflit avec le dirigeant depuis de longues années.

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Parce que c'est une analyse la bouse que tu ponds? Comme prévu tu ne réponds pas à la question et tu disparais. Plus de son plus d'image et on change du sujet... Apprends que la direction sportive de Lyon c'est un type qui vient de Marseille début de l'époque Longoria les 2 premières années. Tu sais l'époque dont tu dis qu'il n'y a que de la merde qui a été fait... Donc selon toi c'est un tocard à Marseille mais un génie à Lyon. Elle est là ton analyse, la tchoin. Même quand tu essaies de dévier de sujet tu passes encore pour un con. Mais, en même temps, qui ça surprend? Et bravo pour ton dernier paragraphe. Il ressemble trait pour trait à la gerbe que tu fais tout les soirs pour noyer ton chagrin d'être toi. Qu'est-ce tu veux que je répondes à ça? Un mélange de réaction de certains supporters, mêlé à la décision d'un coach, des exagérations sur une estimation de joueurs d'on ne sait qui, et de décisions de dirigeants et de coachs, comme si tout ça était une seule et même personne. Je ne sais pas quoi te dire à part: va te faire soigner la tchoin.

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