Nantes : Kita adopte une attitude choquante

Lors de la soirée annuelle des partenaires du FC Nantes mercredi, Waldemar Kita a surpris ses collaborateurs. L’actionnaire des Canaris a clairement indiqué que le club n’était pas vendu, tout en laissant ouvertement la porte ouverte à un éventuel rachat dans les mois à venir.

Cité parmi les candidats à la remontée en Ligue 1 il y a encore quelques semaines, le FC Nantes ressemble davantage à une équipe à la lutte pour le maintien. Après quatre journées de Ligue 2 , les Canaris occupent la dernière place du championnat avec trois défaites et un match nul. Un début de saison catastrophique qui a déjà poussé l’entraîneur Michel Der Zakarian vers la sortie.

Kita n'a plus envie

De quoi calmer l’enthousiasme de la direction. Ce qui explique peut-être le comportement étrange de Waldemar Kita. Lors de la soirée annuelle des partenaires du FC Nantes mercredi au château de Maubreuil à Carquefou, le propriétaire nantais a tenu à faire savoir que le club n’était pas vendu. Mais dans des discussions tenues avec plusieurs collaborateurs, l’homme d’affaires a choqué ses interlocuteurs. Le patron des Canaris n’a pas montré une énorme détermination, comme si l’idée de se séparer du FCN n’était pas pour lui déplaire.

« Contrairement aux autres années, on sent qu'il n'y a pas de détermination à rester, ils ont comme tourné la page, a témoigné un partenaire du club selon l’insider Emmanuel Merceron. Il signale juste que le club n'est pas encore vendu, qu'ils n'ont pas de projet concret de reprise, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont rester toute l'année. » Au risque de vendre son club à un moment défavorable, Waldemar Kita semble prêt à écouter les investisseurs éventuellement intéressés. La tendance redonnera sûrement espoir à de nombreux supporters en conflit avec le dirigeant depuis de longues années.