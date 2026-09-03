TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.
Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...
oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match
je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
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|3
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|2
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|1
|0
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|2
|4
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|2
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|1
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|2
|-1
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|3
|-3
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|0
|0
|2
|3
|8
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📺 La très longue sortie d'Olivier Létang sur les droits TV de la Ligue 1... Très critique aussi avec la loi sur la réforme de la gouvernance du sport pro ! "Notre métier n'est pas de distribuer une chaîne, il a fallu le faire sur une période de court terme (...) La PPL a été