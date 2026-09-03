TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

Bien que très appréciée des téléspectateurs et des amoureux du championnat de France, la chaîne Ligue1+ a peu de chances de perdurer dans le temps. Un constat que partage le président lillois Olivier Létang.

Depuis le début de la saison 2025-2026, c’est sur la chaîne Ligue1+, créée par la LFP pour pallier au manque de diffuseurs, que le championnat de France est diffusé. Le produit est globalement très apprécié des téléspectateurs en plus d’être disponible à un prix abordable pour suivre 100% de la Ligue 1 au même endroit. La chaîne éditée par la Ligue et donc par les clubs est toutefois peu rémunératrice et offre un montant total de droits TV dérisoire si on le compare à la Premier League, la Liga, la Série A ou encore la Bundesliga.

C’est la raison pour laquelle un appel d’offres pourrait bientôt être réalisé afin de voir s’il est possible de retrouver un diffuseur traditionnel tel que Canal+, DAZN ou un nouvel entrant comme Disney+ par exemple. Olivier Létang y est en tout cas favorable, le président du LOSC ayant clairement fait comprendre en conférence de presse que Ligue1+ n’était pas une solution viable dans la durée.

« Je suis très concerné (par les droits TV). Il y a quinze jours, nous avons reçu le nouveau directeur général de LFP Média, Olivier Bramly et je me suis fait le porte-parole de tous les clubs. Il n’y a pas de petits ou de gros clubs. Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs. Je suis comme mes camarades, préoccupé par ça. Comment revenir à quelque chose qui soit plus vertueux ? » s'est interrogé le président du LOSC, avant de conclure.

« Nous clubs, notre métier, ce n’est pas de distribuer une chaîne. Il a fallu le faire sur une période de court terme. Ce n’est pas le moment de parler de stratégie, il faut avancer dans la discrétion » a lancé Olivier Létang, dont la prise de position est assez claire. Reste à voir si les présidents de clubs de Ligue 1 et LFP Media trouveront dans les mois ou les années à venir un nouveau diffuseur d’accord pour investir massivement dans les droits TV de la Ligue 1. Le noeud du problème est là…