ICONSPORT_372903_0387 Létang

TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+

TV03 sept. , 14:00
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Bien que très appréciée des téléspectateurs et des amoureux du championnat de France, la chaîne Ligue1+ a peu de chances de perdurer dans le temps. Un constat que partage le président lillois Olivier Létang.
Depuis le début de la saison 2025-2026, c’est sur la chaîne Ligue1+, créée par la LFP pour pallier au manque de diffuseurs, que le championnat de France est diffusé. Le produit est globalement très apprécié des téléspectateurs en plus d’être disponible à un prix abordable pour suivre 100% de la Ligue 1 au même endroit. La chaîne éditée par la Ligue et donc par les clubs est toutefois peu rémunératrice et offre un montant total de droits TV dérisoire si on le compare à la Premier League, la Liga, la Série A ou encore la Bundesliga.
C’est la raison pour laquelle un appel d’offres pourrait bientôt être réalisé afin de voir s’il est possible de retrouver un diffuseur traditionnel tel que Canal+, DAZN ou un nouvel entrant comme Disney+ par exemple. Olivier Létang y est en tout cas favorable, le président du LOSC ayant clairement fait comprendre en conférence de presse que Ligue1+ n’était pas une solution viable dans la durée.
« Je suis très concerné (par les droits TV). Il y a quinze jours, nous avons reçu le nouveau directeur général de LFP Média, Olivier Bramly et je me suis fait le porte-parole de tous les clubs. Il n’y a pas de petits ou de gros clubs. Il y a des clubs qui ont des budgets plus modestes et je me suis fait le porte-parole en disant qu’on attend qu’il y ait plus d’argent qui ruisselle pour les clubs. Je suis comme mes camarades, préoccupé par ça. Comment revenir à quelque chose qui soit plus vertueux ? » s'est interrogé le président du LOSC, avant de conclure.

Lire aussi

TV : Ligue1+ a perdu des centaines d’abonnés pendant l’étéTV : Ligue1+ a perdu des centaines d’abonnés pendant l’été
« Nous clubs, notre métier, ce n’est pas de distribuer une chaîne. Il a fallu le faire sur une période de court terme. Ce n’est pas le moment de parler de stratégie, il faut avancer dans la discrétion » a lancé Olivier Létang, dont la prise de position est assez claire. Reste à voir si les présidents de clubs de Ligue 1 et LFP Media trouveront dans les mois ou les années à venir un nouveau diffuseur d’accord pour investir massivement dans les droits TV de la Ligue 1. Le noeud du problème est là…
Articles Recommandés
ICONSPORT_283252_0549
Ligue 1

10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+

ICONSPORT_372498_0172
ASSE

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

ICONSPORT_372099_0410
PSG

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

ICONSPORT_278179_0018 Gomes
OM

OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Fil Info

03 sept. , 16:33
10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+
03 sept. , 16:30
Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE
03 sept. , 16:00
Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG
03 sept. , 15:30
OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire
03 sept. , 15:00
PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool
03 sept. , 14:40
Surprise, Golovin va quitter Monaco
03 sept. , 14:20
Nantes : Kita adopte une attitude choquante
03 sept. , 13:40
Lens a tenté un coup énorme au Bayern Munich
03 sept. , 13:20
L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

Derniers commentaires

OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading