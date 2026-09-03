OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Angel Gomes devrait finalement rester à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain va même prolonger son contrat en acceptant de baisser son salaire pour venir en aide à la direction.

Sorti du silence après la fermeture du mercato en France, Stéphane Richard n’a pas épargné son prédécesseur. Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas été tendre avec Pablo Longoria, selon lui coupable de la crise financière. Il est vrai que l’Espagnol a accordé des salaires particulièrement élevés, notamment à Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, les deux joueurs les mieux payés de l’effectif, respectivement à hauteur de 500 000 et de 450 000 euros par mois.

Selon L’Equipe, les deux milieux de terrain, que le club phocéen n’a pas réussi à éjecter durant l’été, font justement partie des éléments actuellement en discussions avec Stéphane Richard. « Des joueurs ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel (de leur salaire), confiait le président à RMC mercredi. J'ai estimé qu'il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner trois ou quatre joueurs. Forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, j'ai un espoir raisonnable. Cela montre un état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit chez les joueurs. J'aime beaucoup cela. »

Un nouveau cadre à l'OM

Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia ne sont donc pas les seuls à faire un geste. Toujours d’après le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille discute aussi avec l’Anglais Angel Gomes. Le milieu sous contrat jusqu’en 2028 va prolonger son engagement avec le pensionnaire du Vélodrome, lui qui traînait pourtant l’étiquette d’indésirable ces derniers mois. Sa situation a désormais changé puisque l’ancien joueur de Manchester United, titularisé lors des deux premières journées de Ligue 1 , pourrait jouer un rôle majeur dans la saison des Marseillais.