OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

OM03 sept. , 15:30
parEric Bethsy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Longtemps annoncé sur le départ cet été, Angel Gomes devrait finalement rester à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain va même prolonger son contrat en acceptant de baisser son salaire pour venir en aide à la direction.
Sorti du silence après la fermeture du mercato en France, Stéphane Richard n’a pas épargné son prédécesseur. Le président de l’Olympique de Marseille n’a pas été tendre avec Pablo Longoria, selon lui coupable de la crise financière. Il est vrai que l’Espagnol a accordé des salaires particulièrement élevés, notamment à Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, les deux joueurs les mieux payés de l’effectif, respectivement à hauteur de 500 000 et de 450 000 euros par mois.
Selon L’Equipe, les deux milieux de terrain, que le club phocéen n’a pas réussi à éjecter durant l’été, font justement partie des éléments actuellement en discussions avec Stéphane Richard. « Des joueurs ont accepté de prolonger en réduisant le coût annuel (de leur salaire), confiait le président à RMC mercredi. J'ai estimé qu'il fallait attendre la fin du mercato pour le faire. Ça va concerner trois ou quatre joueurs. Forcément dans les gros salaires. Ces discussions sont engagées, j'ai un espoir raisonnable. Cela montre un état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit chez les joueurs. J'aime beaucoup cela. »

Un nouveau cadre à l'OM

Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia ne sont donc pas les seuls à faire un geste. Toujours d’après le quotidien sportif, l’Olympique de Marseille discute aussi avec l’Anglais Angel Gomes. Le milieu sous contrat jusqu’en 2028 va prolonger son engagement avec le pensionnaire du Vélodrome, lui qui traînait pourtant l’étiquette d’indésirable ces derniers mois. Sa situation a désormais changé puisque l’ancien joueur de Manchester United, titularisé lors des deux premières journées de Ligue 1, pourrait jouer un rôle majeur dans la saison des Marseillais.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 26 Milieu

Europa League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
10e J Lens Om En Affiche Sur Ligue 1
Ligue 1

10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+

Un But Contre Lol Et Il Fonce A Lasse
ASSE

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

Barcola A Liverpool Luis Enrique Annonce La Victoire Du Psg
PSG

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Barcola Liverpool
PSG

PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool

Fil Info

03 sept. , 16:33
10e j : Lens-OM en affiche sur Ligue 1+
03 sept. , 16:30
Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE
03 sept. , 16:00
Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG
03 sept. , 15:00
PSG : La mise à l'écart de Barcola fait douter Liverpool
03 sept. , 14:40
Surprise, Golovin va quitter Monaco
03 sept. , 14:20
Nantes : Kita adopte une attitude choquante
03 sept. , 14:00
TV : Olivier Létang signe l’arrêt de mort de Ligue1+
03 sept. , 13:40
Lens a tenté un coup énorme au Bayern Munich
03 sept. , 13:20
L’OM attaqué, offensive saoudienne pour Cornelius

Derniers commentaires

OM : Angel Gomes accepte de baisser son salaire

Pareil. C'est une solution court-termiste je dirais. Mais le plus problématique pour moi c'est kondogbia. Parce qu'avec sa santé et son nouveau salaire il restera presque invendable alors que Hojberg peut encore nous rapporter qqch sur une vente si il part l'an prochain. Bien que ça n'aurait pas de sens pour lui de partir l'an prochain après avoir baissé son salaire cet été. C'est une saison vraiment merdique en tout cas.

OL : Romain Molina accuse Lyon d'avoir déliré au mercato

Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn

Un but contre l’OL et il fonce à l’ASSE

On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match

C1 : Ce que l’UEFA reproche exactement à Greenwood et Guendouzi

je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading