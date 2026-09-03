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Surprise, Golovin va quitter Monaco

Monaco03 sept. , 14:40
parGuillaume Conte
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Faute d'avoir pu se séparer d'un joueur à forte valeur marchande, l'AS Monaco ouvre la porte à un transfert en Russie pour son meneur de jeu Aleksandr Golovin.
Meneur de jeu talentueux de l’AS Monaco et prépondérant dans le bon début de saison du club de la Principauté, Aleksandr Golovin est bien parti pour faire ses valises à la surprise générale. Le Russe, arrivé à Monaco en 2018, fait l’objet de l’intérêt du Zénith Saint-Pétersbourg et du Spartak Moscou, qui veulent le faire revenir avant le 10 septembre, date de la fin du mercato en Russie. Le joueur est ouvert à cette idée, estimant, selon Nice Matin, que c’est l’heure pour lui de rentrer au pays après quasiment 10 ans sur le Rocher.
Un départ pas vraiment attendu à Monaco, où la fin du mercato a été agitée, et n’a pas permis de vendre Folarin Balogun ou Lamine Camara. Un manque à gagner inquiétant avant de passer devant la DNCG, et qui va donc obliger l’ASM à enregistrer deux départs. Pape Cabral est bien parti pour rejoindre Al Ahly en Arabie saoudite, pour une somme de 10 ME.
Et concernant Golovin, le fait que les deux clubs les plus riches de Russie s’intéressent à lui pourrait permettre une vente allant jusqu’à 20 ou 25 millions d’euros selon Nice Matin. Il reste encore une semaine pour finaliser ce deal éventuel, et à l’heure actuelle, le meneur de jeu est prévu pour être dans le groupe pour le match face au PSG de ce dimanche.
Son départ serait tout de même un coup dur sportif pour Monaco, même si l’entraineur brésilien Filipe Luis doit se satisfaire de voir que Lamine Camara n’a pas quitté le club pour signer à Chelsea, comme cela a été envisagé lors du dernier jour du mercato.
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