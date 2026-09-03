Surprise, Golovin va quitter Monaco

Tu es le plus BETE de ce forum, champion toute catégorie Sergio.... T'es celui qui est le moins credible de nous tous et de très loiiiiinnn
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a... Ils paraissent verts de rage...
oui faut sanctionner mais pas attendre que ca touche un joueur pour sanctionner et ds tout les stades! le fameux jet de crisatline sur payet j'etait au stade je peut te dire que j'etais bien deg de pas voir de match
je te crois et ça c'est une grosse connerie qu'il faut aussi sanctionner
Parce que c'est une analyse la bouse que tu ponds? Comme prévu tu ne réponds pas à la question et tu disparais. Plus de son plus d'image et on change du sujet... Apprends que la direction sportive de Lyon c'est un type qui vient de Marseille début de l'époque Longoria les 2 premières années. Tu sais l'époque dont tu dis qu'il n'y a que de la merde qui a été fait... Donc selon toi c'est un tocard à Marseille mais un génie à Lyon. Elle est là ton analyse, la tchoin. Même quand tu essaies de dévier de sujet tu passes encore pour un con. Mais, en même temps, qui ça surprend? Et bravo pour ton dernier paragraphe. Il ressemble trait pour trait à la gerbe que tu fais tout les soirs pour noyer ton chagrin d'être toi. Qu'est-ce tu veux que je répondes à ça? Un mélange de réaction de certains supporters, mêlé à la décision d'un coach, des exagérations sur une estimation de joueurs d'on ne sait qui, et de décisions de dirigeants et de coachs, comme si tout ça était une seule et même personne. Je ne sais pas quoi te dire à part: va te faire soigner la tchoin.
|Équipe
|Pts
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|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
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|2
|0
|0
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|0
|3
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|2
|-1
|1
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|1
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|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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