Barcola à Liverpool, le roi du mercato confirme

Bradley Barcola n'a pas prolongé au PSG, et ça n'en prend pas la direction. Liverpool a de grandes chances de tenter sa chance cet été, avec des arguments et des gros moyens financiers.

Concentré sur la finale de la Ligue des Champions et la Coupe du monde qui va s’enchainer juste après, Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé au Paris SG . Il est toujours engagé jusqu'en juin 2028. Un signe qui ne trompe personne à l’heure où le mercato estival va ouvrir ses portes dans quelques jours. L’ancien Lyonnais est un élément important du dispositif de Luis Enrique, mais il semble toujours être la 5e roue du carrosse quand tout le monde est opérationnel, et le remplaçant attitré en attaque.

Diomandé au PSG, Barcola à Liverpool ?

Un statut qui ne lui convient pas, et qui explique aussi pourquoi il n’a toujours pas prolongé. Cette situation met l’eau à la bouche de Liverpool, qui suit l’international français depuis quasiment un an, et envisage de passer à l’action cet été. Les Reds en ont l’envie et les moyens financiers selon Fabrizio Romano, pour qui ce dossier reste encore délicat, même si le club de la Mersey est bien sur le coup.

« N’oubliez pas Bradley Barcola. Liverpool l’apprécie vraiment beaucoup. Et cela date d’août 2025. Mais à l’époque, ils ont été très occupés par le transfert d’Alexander Isak et ils avaient déjà dépensé beaucoup d’argent. Mais il faut rappeler que Barcola n’a toujours pas prolongé avec le PSG à l’heure actuelle. Il y a aussi de l’intérêt pour Arsenal car ils veulent ajouter un joueur offensif à gauche. Mais Barcola est définitivement une option pour Liverpool, c’est certain », a révélé Fabrizio Romano sur sa chaine Youtube.

Le PSG est prévenu, il sera nécessaire de surveiller ce dossier de près cet été. A moins que, comme avec Gianluigi Donnarumma, Paris ne fasse aucun effort pour conserver l’ancien lyonnais, et le laisse partir car Luis Campos et Luis Enrique ont déjà des idées pour le remplacer cet été. Cela expliquerait pourquoi le PSG se place ces derniers jours sur le dossier de Yan Diomandé, l’attaquant du RB Leipzig.