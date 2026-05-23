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OM : Benatia drague le PSG, ça fait vomir Jérome Rothen

Ligue 123 mai , 11:00
parGuillaume Conte
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Jérome Rothen a décidé de reprendre de volée Mehdi Benatia pour sa sortie sur The Bridge dans la foulée de la fin de saison compliquée de l'OM.
Resté muet ces dernières semaines à Marseille après son coup de gueule suite à la défaite contre Lorient, Medhi Benatia a bien l’intention de se lâcher. Il s’est très longuement confié dans l’émission The Bridge d’Aurélien Tchouaméni pour vider son sac sur l’OM, sa relation avec Frank McCourt et le fait qu’il était usé par son passage en Provence.
Mais l’idée de repartir sur un nouveau projet le séduit néanmoins. Y compris si c’est le PSG de Nasser Al-Khelaïfi qui l’appelle. « Mais pourquoi je dois quoi à quelqu’un, moi ? Je ne dois rien à personne moi ! Je ne dois rien à personne. Moi, si tu attends que je dise « non » parce que je dois ça à untel… Je ne dois rien à personne », avait glissé l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern Munich. Cette déclaration de l’ancien directeur du football de l’OM, qui mettait en avant le club phocéen et son institution il y a quelques mois à peine, mais n’hésitera pas à dire oui à Paris si ses dirigeants l’appellent, a beaucoup surpris et déçu.
Une cascade que Jérome Rothen ne comprend pas. En tant qu’ancien joueur du PSG, l’animateur de RMC n’a pas hésité à confier le fond de sa pensée sur ce grand écart que Benatia ferait sans aucun problème. « Quand je l’entends parler comme ça, dire qu’il peut reprendre un poste avec Nasser au Paris Saint-Germain… Vu comment tu as défendu l’OM, comment tu les as mis en avant et on t’a défendu parce qu’on y a cru… Mais là c’est une trahison pour les supporters. Après, peut-être qu’on n’a pas les mêmes valeurs », a lancé l’ancien joueur du PSG et de l’équipe de France, qui laisse tout de même clairement entendre que Medhi Benatia se laisse bien facilement séduire par la possibilité de rejoindre le club de la capitale.
En tout cas, si l’ancien directeur sportif de l’OM voulait marquer la fin de son aventure à Marseille avec un départ fracassant, c’est chose faite. Et en plus, le message est envoyé au PSG si jamais une place lui était fait dans l’organigramme à l’avenir.

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