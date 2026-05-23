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Lepenant, Leroux, les transferts débutent à Nantes

FC Nantes23 mai , 11:30
parGuillaume Conte
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La descente en Ligue 2 désormais officialisée, le FC Nantes va commencer à vendre ses meilleurs éléments. Les premières rumeurs arrivent à l'approche de l'ouverture du mercato.
Relégué en Ligue 2, le FC Nantes va devoir se reconstruire. Waldemar Kita n’a jamais caché que, descente ou pas, il misait sur de grosses ventes pour remplir les caisses et éviter de se mettre trop dans le rouge financièrement. Mostafa Mohamed, Mathis Abline, Anthony Lopes et bien sûr Tylel Tati sont pressentis pour quitter le club.

Le FC Nantes vise 60 ME

Mais à l’approche du début du mercato, deux noms sont déjà cités pour quitter la Loire-Atlantique. Auteur d’une saison très solide par son activité et son jeu précis, Johann Lepenant va certainement continuer son aventure en Ligue 1. Toulouse le suit depuis longtemps mais selon But, Lorient vient d’accélérer brutalement pour essaye de le faire signer cet été. Un transfert qui pourrait se caler autour des 8 millions d’euros, sachant que le natif de Granville est encore jeune (23 ans) et possède une belle cote en France.
Autre départ en discussions, celui de Louis Leroux. Révélation de la saison passée chez les Canaris, le polyvalent milieu ou défenseur n’a pas eu autant de temps de jeu dans la situation difficile du FC Nantes. Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2030, il ne se voit pas vraiment évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Une situation qui intéresse l’AS Monaco, persuadé par le potentiel d’un joueur dont la valeur est estimée à 13 millions d’euros.
Deux transferts rapides qui pourraient mettre directement 20 millions d’euros dans les caisses de la Maison Jaune à un moment où les finances du club vont forcément être mises en difficulté. Avec des transferts plus copieux à venir pour Abline et Tati notamment, le FCN peut espérer récupérer près de 60 millions d’euros. Ce qui aiderait grandement à digérer la descente en Ligue 2, même s’il faudra aussi construire un effectif compétitif pour essayer de remonter rapidement.
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Derniers commentaires

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

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D'autres les remplaceront, où est le problème

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Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

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par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

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C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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