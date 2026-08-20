Barcola à Liverpool, le PSG dit enfin oui

Barcola à Liverpool, le PSG dit enfin oui

PSG20 août , 12:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sait que cette fin de mercato sera animée. Bradley Barcola est notamment sur le départ, avec Liverpool qui veut faire la bonne offre pour convaincre le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain est plus que jamais au travail sur le marché des transferts. Le secteur offensif a été repensé avec les départs notables de Gonçalo Ramos et de Lee Kang-In. Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont désormais eux aussi annoncés sur le départ. Concernant ce dernier, il souhaite clairement rejoindre Liverpool. Problème, le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau aux Reds, avec plus de 150 millions d’euros demandés pour laisser partir le joueur formé à l’OL. Un prix qui, pour le moment, refroidit le club de la Mersey. Mais dans ce dossier, toutes les parties restent confiantes quant à une issue positive.

Barcola à Liverpool, tout le monde est confiant 

D’après les informations de RMC, toutes les parties concernées indiquent en effet qu’un accord devrait prochainement être trouvé pour envoyer Barcola à Liverpool. Sauf rebondissement, le jeune international français poursuivra donc sa carrière en Premier League avec un statut de titulaire indiscutable, ce qui n’était pas le cas au PSG. Il pourrait notamment prendre la place de Mohamed Salah, récemment parti en Turquie, ce qui ne sera pas une mince affaire.

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À noter que, concernant Ibrahim Mbaye, également dans les petits papiers de Liverpool, le Paris Saint-Germain réclamerait près de 60 millions d’euros. Reste à savoir si les Reds feront coup double ou s’ils laisseront finalement tomber le Sénégalais, qui ne manquera pas de prétendants. Mais les champions d’Europe comptent bien se faire respecter et négocier au prix fort les départs majeurs qui auront lieu cet été. Liverpool le sait bien et veut pour le moment jouer la montre pour accélérer avec Paris dans les dernières heures du mercato.
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