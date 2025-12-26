Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Ne fait pas de promesse que tu ne tiendra pas gone. Y en a bcp qui ont gardé un club dans leur cœur... mais quand tu as pris l'habitude de jouer dans des clubs prestigieux avec des salaires à la hauteur, tu ne reviens plus en arrière..... on en reparlera
n importe quoi..... comme si ça avait pu l aider a choisir le club. pourquoi pas Nancy. platini y a ete formé et a excellé
Quelle tristesse. encore un ancien qui part, avec une experience de dingue, et beaucoup d anecdotes sur ce sport depuis des decenies. repose en paix Jean-Louis.
Force à sa famille et a ses proches repose en paix Mr Gasset ...
Si ils n'ont pas les moyens qu'ils se rabattent sur le "Morton" États-Uniens qui connaît en plus déjà le championnat Italien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
𝑨𝒚𝒚𝒐𝒖𝒃 𝑩𝒐𝒖𝒂𝒅𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒍𝒐𝒏𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 ✍️ Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans), un enfant du Domaine de Luchin. Le milieu de terrain international Espoirs français est désormais lié à son