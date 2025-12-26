Ayyoub Bouaddi, le PSG vainqueur par KO

Malgré sa récente prolongation à Lille, le jeune Ayyoub Bouaddi reste convoité sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain semble le mieux placé pour obtenir la signature du milieu français également courtisé par Manchester United et Chelsea en Angleterre.

Le discours du Paris Saint-Germain est à prendre avec beaucoup de précaution. Lorsqu’ils sont interrogés sur les manques de l’effectif, l’entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos assurent que les jeunes représentent de parfaits compléments et que l’équipe n’a pas un besoin urgent de renforts. Le champion d’Europe pourrait tout de même conclure une opération importante en janvier.

Avant l’ouverture du mercato hivernal, le club de la capitale est effectivement actif sur la piste Ayyoub Bouaddi. Malgré sa récente prolongation jusqu’en 2029, le Paris Saint-Germain n’écarte pas l’hypothèse de son arrivée cet hiver. Le journaliste d’ESPN Julien Laurens parle même d’un dossier prioritaire pour la direction francilienne. A noter que Manchester United et Chelsea ne considèrent pas non plus le milieu du LOSC comme un joueur intransférable. Lille n’est pas forcément un obstacle pour les deux géants de Premier League, contrairement au Paris Saint-Germain qui a déjà bien avancé sur ce dossier.

Le PSG en pole

Comme l’indiquait le média TEAMtalk en début de semaine, les dirigeants parisiens sont les mieux placés grâce à des discussions avancées avec l’entourage du Lillois. Quant au club nordiste, nos confrères indiquaient que le président Olivier Létang réclame 60 millions d’euros pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi. Le montant peut paraître énorme pour un jeune talent de 18 ans. Mais les prétendants cités n’ont pas l’air de reculer. Au contraire, le Paris Saint-Germain semble déterminé à s’offrir le Dogue. Son arrivée offrirait une solution supplémentaire à Luis Enrique dans un secteur en manque d’alternatives derrière les titulaires Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz.