PSG : Le dossier Akliouche tourne au fiasco

PSG : Le dossier Akliouche tourne au fiasco

PSG29 juil. , 13:00
parQuentin Mallet
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Toujours en période de négociations avec l'AS Monaco pour recruter Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain fait face à la rigidité de ses interlocuteurs monégasques au sujet du montant du transfert. La troisième offre de 45 millions d'euros, plus des bonus, a été rejetée.
Après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG a désormais les yeux rivés vers l'avenir. Et l'avenir, c'est de toute évidence remettre son titre en jeu et d'aller chercher une troisième Coupe aux grandes oreilles en trois saisons. Pour maintenir une exigence forte, la direction sportive, en accord avec Luis Enrique, a déjà laissé partir deux joueurs qui ne correspondaient plus tellement au projet parisien : Gonçalo Ramos et Kang-in Lee.
Si la recherche d'un remplaçant au Portugais est indéniable, celle d'un nouveau milieu offensif polyvalent est aussi de rigueur. Et jusqu'à présent, l'heureux élu est Maghnes Akliouche.

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Monaco refuse 45 ME pour Akliouche

Toutefois, les discussions avec l'AS Monaco s'éternisent. Avec cette volonté de ne plus être pris pour le pigeon du marché des transferts, le PSG ne veut pas se précipiter pour boucler le dossier alors qu'il a déjà un accord personnel avec le joueur. A en croire les informations de L'Equipe, la direction parisienne a transmis une troisième offre à ses homologues monégasques, d'une valeur de 45 millions d'euros fixes, avec jusqu'à 5 millions d'euros de bonus. Un total qui ne sied guère aux dirigeants du club de la principauté, lesquels restent campés sur leur position.
Comme l'indique le quotidien sportif français, l'ASM a des exigences financières concernant le montant de la vente de Maghnes Akliouche et elle ne veut pas négocier à la baisse. Le club monégasque étant dans l'obligation de vendre depuis la dernière décision de la DNCG, le PSG n'a qu'à jouer la montre pour boucler cette opération tout en respectant ses propres ambitions.
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