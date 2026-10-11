Andy Diouf nouvelle priorité du PSG au mercato

Convaincant pour ses grands débuts avec l’équipe de France, Andy Diouf est ciblé par le PSG dans l’optique de l’été prochain.

Acheté par l’Inter Milan au RC Lens pour 20 millions d’euros en août 2025, Andy Diouf a mis une saison à s’adapter à la Série A. Le joueur de 23 ans est désormais un élément fort de l’Inter, au point d’avoir convaincu Zinedine Zidane de l’appeler en équipe de France. Le nouveau sélectionneur des Bleus a été convaincu par les prestations du natif de Neuilly-sur-Seine en tant que piston droit et l’a convoqué pour les quatre matchs de Ligue des Nations afin de le tester comme latéral gauche. Titulaire à deux reprises, Andy Diouf a répondu présent. Au point de voir surgir l’intérêt de nombreux cadors européens… dont le Paris Saint-Germain.

« impressionnés » par les performances d’Andy Diouf sous le maillot de l’équipe de France selon le média. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le club de la capitale est très intéressé par le profil d’Andy Diouf dans l’optique du prochain mercato d’été. La concurrence sera bien sûr très importante dans ce dossier puisque Diouf est également surveillé de près par Chelsea ainsi que par le FC Barcelone. Les trois clubs ont étépar les performances d’Andy Diouf sous le maillot de l’équipe de France selon le média.

La question est maintenant de savoir si le Paris SG souhaite faire venir Andy Diouf pour le faire jouer à son poste de formation au milieu de terrain ou plutôt comme latéral. Quoi qu’il en soit, l’ancien Lensois ne devrait pas manquer de propositions l’été prochain. Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2030, il est valorisé à hauteur de 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais nul doute que si Diouf continue à être appelé et à jouer en équipe de France, le club nerazzurri se montrera bien plus gourmand en cas de vente de son joueur d’1m87 dans les mois à venir.