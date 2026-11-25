Vainqueur à Lille (0-1) pour ses débuts samedi, Carlos Vicens peut remercier certains membres de son staff technique. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’appuie beaucoup sur le travail des adjoints déjà présents avant sa nomination.

L’aventure de Carlos Vicens ne pouvait pas mieux commencer. Pour sa première sur le banc de l’Olympique Lyonnais , l’Espagnol s’est offert une victoire convaincante à Lille, sérieux concurrent dans la course aux places européennes. Preuve que le vestiaire adhère aux idées transmises par le nouvel entraîneur, il est vrai bien aidé par certains membres de son staff. Le technicien s’appuie effectivement sur le travail des anciens adjoints de Paulo Fonseca restés à Lyon.

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Parmi eux, Adrien Tarascon, coach adjoint en charge du développement individuel, facilite la transition pour « être le plus rapidement efficace ». « On est dans une phase où chacun apprend à se connaître, a-t-il confié à Olympique-et-lyonnais. C’est intense depuis qu’ils sont arrivés, mais ils sont ouverts, les joueurs sont réceptifs donc c’est positif. Il y a forcément des ajustements à avoir. (…) C’est un travail collectif de Daniel Congré à moi en passant par les analystes, les nutritionnistes, le pôle réathlétisation. Et puis, il y a une base de données et des serveurs sur lesquels le nouveau staff a pu aller piocher pour en savoir plus. »

Etant donné son travail personnalisé auprès des joueurs, Adrien Tarascon peut glisser des informations précieuses à Carlos Vicens. L’adjoint notamment proche des jeunes et des recrues a par exemple contribué à l’adaptation de Loïs Openda. « On a eu deux-trois jours pour travailler individuellement ensemble car l’équipe jouait en Espagne, a raconté le Français. Il était surpris de voir que je connaissais presque tous ses buts, ses actions. Ça a permis de vite nouer quelque chose et on a travaillé sur des situations précises. Et elle s’est passée à Prague avec le penalty obtenu. Donc ça aide à créer une relation de confiance. » Le coach principal sera donc bien renseigné sur son attaquant de retour de blessure.