Le PSG réfléchit à l’opportunité de recruter un joueur offensif au mois de janvier. Le profil de Carlos Forbs, l’ailier portugais de Bruges, correspond à ce que recherchent Luis Enrique et Luis Campos.

Le Paris Saint-Germain n’a pas encore pris sa décision. Pour l’heure, impossible de savoir si le club de la capitale recrutera au mercato hivernal, après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué jusqu’à la fin de la saison. Luis Enrique souhaite voir son effectif à l’oeuvre durant les sept matchs qui arrivent d’ici à la trêve hivernale avant de statuer de façon définitive sur la décision ou non de recruter. Ces derniers jours, les rumeurs défilent sur les potentiels joueurs que le Paris SG pourrait recruter. Le site TransferFeed évoque ce mercredi le profil de Carlos Forbs. L’international portugais (3 sélections) de Bruges réalise une belle saison.

Carlos Forbs dans le viseur du PSG cet hiver

Du haut de ses 22 ans, il cumule déjà 5 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Ailier droit de formation, il répond au critère de polyvalence exigé par Luis Enrique puisque l’ailier formé au Sporting Portugal peut également évoluer sur le couloir gauche. Sous contrat avec Bruges jusqu’en juin 2029, il est pour l’instant valorisé à hauteur de 23 millions d’euros par Transfermarkt, un prix qui risque encore de grimper d’ici le mercato hivernal au vu des performances de Carlos Forbs ces dernières semaines.

L’attaquant portugais, qui a symboliquement récupéré le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, a notamment marqué son premier but en sélection lors de la dernière trêve internationale. Son nom figure en tout cas parmi la short-list de Luis Campos pour compenser les absences sur blessure de Doué et de Kvaratskhelia. Reste maintenant à voir si le double champion d’Europe en titre matérialisera cet intérêt par une offre formulée à Carlos Forbs et aux dirigeants de Bruges dans les semaines à venir. Il sera par ailleurs intéressant de savoir jusqu’à quelle somme le PSG sera prêt à investir pour renforcer son attaque au mois de janvier alors qu’un recrutement à ce poste n’était initialement pas prévu.