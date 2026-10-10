Le pénalty contesté qui met le PSG en tête

Le pénalty contesté qui met le PSG en tête

Ligue 1
parGuillaume Conte
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Lors de la réception du Mans, le PSG a ouvert le score sur un pénalty de Béraldo. C’est avec l’aide de l’arbitrage vidéo que les Parisiens ont obtenu ce pénalty qui a été vivement contesté par les Manceaux, sans que cela ne changer grand chose à la donne.
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Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
2Monaco logo
Monaco
135410835
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
4Paris logo
Paris
115320835
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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