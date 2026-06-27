Akliouche lors du match PSG-Monaco
Akliouche (AS Monaco)

Akliouche au PSG, le Monégasque donne son feu vert

PSG27 juin , 19:00
parClaude Dautel
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Sauf retournement de situation, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer la signature de Maghnes Akliouche. L'attaquant de l'AS Monaco a donné son accord au PSG pour mener des négociations.
On a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain dans la rubrique des départs ces derniers jours, puisque Gonçalo Ramos et Kang-in Lee devraient rapidement quitter le club de la capitale. Mais Luis Enrique a bien l'intention de renforcer encore un peu plus son équipe, et l'entraîneur espagnol des doubles champions d'Europe a chargé Luis Campos de boucler la venue de Maghnes Akliouche, le jeune international français de l'AS Monaco. Ce samedi, FootMercato confirme que Maghnes Akliouche a déjà eu une discussion avec Luis Enrique. Et suite à cet entretien, qui s'est visiblement bien passé, l'ailier monégasque, actuellement aux Etats-Unis avec les Bleus, a donné son feu vert pour que des négociations s'ouvrent entre les dirigeants monégasques et ceux du PSG afin d'aboutir à un transfert lors de ce mercato estival.

Le PSG vendra Kang-in Lee avant de faire signer Akliouche

Le média spécialisé précise que tout devrait s'accélérer une fois le transfert de Kang-in Lee à l'Atlético de Madrid officialisé. Aucun montant n'est encore évoqué, mais pour rappel, Transfermarkt valorise Maghnes Akliouche à 50 millions d'euros, sachant que l'ailier de 24 ans est encore lié jusqu'en 2028 avec le club de la Principauté. Du côté de l'AS Monaco, on a déjà officieusement fait savoir que l'on ne retiendra pas de force l'international français, mais que forcément il faudra que la proposition financière du club qui voudra s'offrir Maghnes Akliouche soit à la hauteur des attentes.
De son côté, Fabrizio Romano confirme que le Paris Saint-Germain a fait de Maghnes Akliouche une de ses priorités du marché des transferts, mais le célèbre journaliste italien ajoute une précision de taille. En effet, dans ce dossier, le PSG n'est pas seul, deux clubs de Premier League seraient également sur les rangs. Mais c'est bien le PSG qui serait en pole pour le recruter.

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