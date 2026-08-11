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Brad Pitt humilie le Paraguay et Neymar, la France adore

Mondial 202611 août , 22:25
parGuillaume Conte
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C'est une attaque venue de nulle part. En regardant la Coupe du monde, Brad Pitt a été inspiré par le Paraguay et se verrait bien ouvrir une école de simulation pour les footballeurs, dont Neymar serait le premier client. 
32 ans après la dernière apparition, la Coupe du monde est revenue aux Etats-Unis cet été. Un gros coup de projecteur sur le « soccer », qui a tant de mal à s’imposer dans la culture américaine. Néanmoins, sur tous les écrans pendant la compétition, les Américains n’ont pas pu esquiver les matchs du Mondial. De quoi inspirer Brad Pitt, qui a livré une interview au magazine Esquire en se livrant pendant une journée entière.

Brad Pitt a une illumination en voyant le Paraguay jouer

Et l’acteur américain de 64 ans a parlé football, notamment en voyant un match où les joueurs paraguayens se roulaient au sol pour obtenir des coup-francs ou des avertissements pour l’adversaire. Amusé autant qu’étonné par ce comportement qui a tant pourri le match contre la France notamment, et a provoqué un dégoût général en raison de cette attitude déplorable, Brad Pitt a décidé d’ouvrir une école de simulation pour mieux obtenir des coup-francs. Et c’est Neymar qui est invité à être le premier pensionnaire de cette école. 
« Je vais vous apprendre à simuler des fautes, parce que ces gars-là sont terribles ! C’est l’une des pires performances que j’ai jamais vues. Je sais qu’exagérer pour obtenir une faute fait partie de la supercherie du jeu, mais ces gars-là ont besoin d’aide. Et je vais commencer par Neymar, car même s’il bouge comme un danseur sur le terrain, il a besoin d’aide ! Je vais lui montrer comment bien jouer le jeu et comment le faire avec subtilité et sans trop exagérer pour que ça paraisse réel. J’ai une formation complète », s’est marré Brad Pitt, qui a assisté à des matchs de la Coupe du monde cet été à Los Angeles avec sa famille. Même si sa passion reste de loin le baseball, sport qu’il adore. 
De quoi lui inspirer une école d’un nouveau genre même si cette pique contre Neymar inspiré par le comportement des Paraguayens reste un trait d’humour, l’acteur de Seven, Snatch et Fight Club souhaitant surtout que les joueurs apprennent à être un peu plus convaincants dans leur simulation. 
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