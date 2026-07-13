OL : Lyon veut s’en séparer, ils atterrissent dans le loft

Un an après avoir vécu un été très agité rythmé par de nombreux départs, l’OL s’apprête à vivre un mercato plus calme. Certains indésirables sont néanmoins invités à trouver un point de chute.

L’Olympique Lyonnais est sans doute le club de Ligue 1 qui a avancé le plus vite sur ce marché des transferts. Le club rhodanien a déjà finalisé les signatures de Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville, Noham Kamara, Mads Bidstrup ou encore Kaïl Boudache. Un recrutement très rapide qui s’explique par la nécessité d’avoir un effectif suffisamment etoffé pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions début août. Dans le sens des départs, c’est plus calme pour le moment avec la seule vente d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 30 millions d’euros.

D’autres joueurs devraient suivre mais contrairement à l’été 2025, l’OL ne sera pas contraint de sacrifier tous ses joueurs à forte valeur marchande. Cette fois, Matthieu Louis-Jean veut d’abord se séparer des indésirables. Deux d’entre eux ont été placés dans une sorte de loft selon le site Olympique et Lyonnais : Paul Akouokou et Mahamadou Diawara. « La mise en place d’un "loft" étant illégale si l’on peut dire, le club lyonnais doit ainsi donner des conditions optimales aux joueurs mis de côté pour qu’ils puissent garder le rythme. C’est notamment le cas cet été pour Paul Akouokou et Mahamadou Diawara, comme cela avait déjà été le cas l'été dernier » explique le média spécialisé, indiquant que les deux joueurs s'entraînent avec la réserve. Cela confirme que l’OL souhaite se séparer des deux milieux de terrain dont Paulo Fonseca ne veut pas pour la saison 2026-2027.

L'OL veut vendre Akouokou et Diawara

Un autre élément pourrait les rejoindre avec la réserve dans les prochains jours : Duje Caleta-Car. Le Croate, qui bénéficie de jours de repos après avoir disputé le Mondial, est de retour à Lyon après son prêt d’un an à la Real Sociedad. L’OL ne souhaite toutefois pas le conserver, et pourrait par conséquent l’envoyer avec la réserve en compagnie d’Akouokou et de Diawara. Reste à voir si tous ces indésirables trouveront un point de chute rapidement ou si l’Olympique Lyonnais sera contraint de les intégrer tôt ou tard au groupe professionnel.