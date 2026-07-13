EdF : Deschamps copie Luis Enrique et assume

L'équipe de France réalise une belle Coupe du monde pour le moment. Le collectif répond présent, tandis que Didier Deschamps s'inspire de la méthode mise en place par Luis Enrique au PSG pour mener à bien ses projets.

Le collectif des Bleus est bien huilé et peut compter sur des individualités hors du commun. Tous les joueurs semblent avancer dans la même direction, alors que cette harmonie n'était pas forcément évidente sur le papier. Et cela, Didier Deschamps le doit en partie à Luis Enrique.

Didier Deschamps fan de la méthode Luis Enrique

Selon les informations de L'Équipe, le sélectionneur de l'équipe de France a en effet décidé de s'inspirer de l'entraîneur du PSG pour cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Cela concerne notamment certains aspects du jeu, comme les corners en deux temps, le pressing, la protection du point de penalty lors des penalties ou encore les remises en jeu.

Une nouvelle preuve du travail considérable réalisé par Luis Enrique au PSG, qui sort notamment de deux succès consécutifs en Ligue des champions.

Didier Deschamps peut également s'appuyer sur plusieurs joueurs évoluant au Paris Saint-Germain afin de mettre en place ses idées. Le collectif des Bleus devra une nouvelle fois répondre présent pour prendre le meilleur sur une Espagne elle aussi bien rodée et déterminée à continuer d'écrire son histoire.

Mais c'est bien la méthode d'un entraîneur espagnol qui travaille en France qui pourrait finalement jouer un mauvais tour à sa propre nation ce mardi soir dans la banlieue de Dallas.